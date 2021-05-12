ЦБ попросил банки не смешивать классические и комбинированные вклады

Банк России рекомендовал банкам не размещать в одних и тех же разделах своих сайтов и мобильных приложений информацию о традиционных вкладах и комбинированных продуктах, которые предусматривают, что часть денег клиента идет на депозит, а другая - в инвестиционный инструмент, например инвестиционное страхование жизни, брокерский счет или в доверительное управление.

Письмо об этом за подписью главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной направлено во все банки.

Зачастую банки предлагают эти продукты в одном и том же разделе, и это создает риск, что неопытные инвесторы могут воспринимать комбинированные продукты в качестве обычных банковских вкладов "с повышенной ставкой", не осознавая их принципиальных отличий - в частности, что деньги, вложенные в инвестиционную часть комбинированного продукта, не застрахованы Агентством по страхованию вкладов, а доходность по ним не гарантирована, отмечает Банк России.

Ранее он рекомендовал банкам не предлагать неквалифицированным инвесторам комбинированных продуктов до введения обязательного тестирования на понимание рисков. Оно запланировано на октябрь этого года.