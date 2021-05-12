Из-за беспорядков Нетаньяху ввел в израильском городе Лод режим ЧП

Из-за масштабных беспорядков в израильском Лоде объявлено чрезвычайное положение. В город направлены дополнительные батальоны пограничной полиции, сообщает РИА Новости.

Столкновения евреев и арабов мэр Лода Яир Ревиво назвал гражданской войной и предложил ввести комендантский час. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание, на котором присутствовали руководство полиции, высокопоставленные силовики, главы минобороны и министерства внутренней безопасности.

Лод находится в 20 километрах к востоку от Тель-Авива. Вечером 11 мая там начались беспорядки. "Сотни арабских головорезов бродят по улицам. Каждую минуту загорается машина, синагога или школа", - рассказал мэр. По его словам, власти полностью утратили контроль над городом, нужна помощь военных.