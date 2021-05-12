"Цифровая звезда" расскажет о важных событиях Великой Отечественной войны

Год назад, когда народы Союзного государства отмечали 75-летие Великой Победы, Молодежной палатой при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России был запущен проект "Цифровая звезда".

Суть проекта - рассказать молодежи языком современных электронных гаджетов о важнейших событиях Великой Отечественной войны, о ее героях. Для этого было решено оцифровать соответствующую информацию, разместить электронные носители у памятников, в музеях и других мемориальных местах.

С помощью гаджетов посетители могут узнать, например, каким событиям посвящены те или иные монументы, историю создания, про их авторов, дату установки мемориала, другие интересные сведения.

Поиск может осуществляться по QR-коду, текстовым запросам и на карте по геолокации. И вот в дни празднования 76-й годовщины Победы над фашистскими захватчиками историко-патриотический проект "Цифровая звезда" получил свое новое продолжение.

В знаковом для народов Беларуси, России и других государств мемориальном комплексе "Курган Славы", расположенном неподалеку от Минска, состоялось закрепление стилизованной таблички с QR-кодом.

В этом священном месте, где летом 1944 года встретились войска нескольких фронтов, освобождавших Беларусь, всегда многолюдно. Так что торжественная церемония, в которой участвовали парламентарии, представители белорусских и российских молодежных организаций, вызвала немалый интерес. А как только она завершилась, к табличке подошли несколько юношей и девушек. Приставив к QR-коду свои смартфоны, они тут же вывели на экран краткие данные о Кургане Славы, иллюстрации.

- Этим проектом мы хотим доказать, что молодежь способна не только покемонов ловить - так образно охарактеризовал корреспонденту "СОЮЗа" суть акции председатель экспертного совета при Молодежной палате Парламентского Собрания Александр Лукьянов. - Наши юноши и девушки и цветы к памятнику возложат, и ветерана с Днем Победы поздравят. Они же, к примеру, разработали оригинальное программное обеспечение для реализации нашего проекта. Это заслуга белорусского БРСМ, российских молодежных организаций. Причем мы не замыкаем проект на Беларуси и России, к нему проявляют интерес в других республиках бывшего Советского Союза, воевавших с фашизмом.

Как и большинство участников акции, Александр вкладывает в нее много личного. Он бережно хранит портрет деда-фронтовика. Память о нем старается передать и своей пятилетней дочери, с которой уже побывал на Кургане Славы.

В этом месте, где летом 1944 года встретились войска, освобождавшие Беларусь, всегда многолюдно

И его можно понять. Величественный монумент в виде трех огромных устремленных ввысь штыков на вершине рукотворного холма, экспозиция легендарного оружия Победы, где есть и знаменитый самолет-штурмовик Ил-2, и не менее прославленный танк Т-34, - все это производит неизгладимое впечатление. С этим согласна и председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Людмила Макарина-Кибак, участвовавшая в торжественном открытии стилизованной таблички с QR-кодом:

- Мы исходим из того, что все мероприятия, которые напоминают нам о защитниках Родины, очень важны. Особенно если они проходят с участием молодежи. Так, надеюсь, укрепляется связь между важным прошлым и будущим... Союзные парламентарии поддерживают эти важные инициативы, и, конечно же, реконструкцию Брестской крепости. Сейчас стоит задача, чтобы и мемориальный комплекс "Хатынь" имел возможность рассказать присущими современной молодежи средствами о трагедии белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Все это - наш ответ на попытки переписать историю, исказить правду о том, кто внес решающий вклад в победу над нацизмом.

Досье "СОЮЗа"

На карте Союзного государства, от Бреста и Калининграда до Камчатки, уже установлено свыше тысячи устройств с уникальным QR-кодом, содержащим информацию о подвигах, совершенных советскими воинами в годы Великой Отечественной войны.