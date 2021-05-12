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12.05.2021 13:45
Рубрика: Власть

ЦИК опроверг мифы об опасности фальсификаций при многодневном голосовании

Текст: Галина Мисливская

Длительность голосования никак не влияет на его надежность, если налажено наблюдение и обеспечен контроль за соблюдением процедур, уверена глава Центризбиркома Элла Памфилова. Тем не менее, комиссия готова провести отдельное мероприятие, чтобы развеять опасения участников выборов и избирателей.

Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Дело не в том, сколько дней проводить голосование, а в том, каким образом его проводить, каким образом обеспечить доверие и общественный контроль", - сказала она в среду на заседании ЦИК.

Элла Памфилова сообщила, что в комиссию обратилась партия "Яблоко" и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов с призывами не проводить трехдневное голосование в сентябре этого года и ограничиться одним днем. "Когда будем принимать решение, а, может быть, еще до того момента, посоветуемся с нашими экспертами, может быть, проведем в ЦИКе круглый стол, чтобы развеять эти мифы, эту прямую связь, что трехдневное голосование увеличивает количество фальсификаций, развеять этот тезис, показать, что дело не в этом", - заявила глава Центризбиркома.

Ранее в комиссии неоднократно заявляли, что голосование в сентябре с большой долей вероятности будет многодневным, учитывая ситуацию с коронавирусом и удобство формата для граждан.

Напомним, в Единый день голосования, который намечен на 19 сентября, состоятся выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, двенадцати губернаторов (девяти - напрямую, трех - через парламент), новых составов 39 региональных заксобраний и несколько тысяч муниципальных кампаний. Решение о длительности голосования ЦИК примет в июне, после того как президент назначит свои указом выборы в нижнюю палату Федерального Собрания.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК

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