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12.05.2021 08:10
Рубрика: Общество

Диетолог назвала лучший способ приготовления мяса

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты рекомендуют не злоупотреблять мясными продуктами и выделяют предпочтительный способ приготовления мяса.

Фото: iStock
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Как отмечает врач-диетолог Марият Мухина, большое количество животного белка в рационе может привести к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, в день человеку достаточно один грамм белка на один килограмм веса. А в 100 граммах мяса содержится 18-20 граммов белка. В языке же его содержание может доходить до 30 граммов. При этом многое зависит от того, как будет приготовлено мясо, отмечает эксперт в интервью радио Sputnik.

Марият Мухина советует готовить из мяса котлеты на пару, которые снижают нагрузка на систему пищеварения. Дело в том, что в процессе пережевывания пищи мясо не всегда измельчается так, как это делает мясорубка.

"Это диетические блюда, "стол №5": фарш из мяса, который приготовлен в виде котлет на пару. В этом случае желудок отдыхает, ферментных систем не нужно столько, как при расщеплении цельного куска мяса. Почему колбаса "Докторская" так называется? Измельчение вплоть до мясного суфле очень хорошо для усвояемости", - отмечает диетолог.

Кроме того при приготовлении паровых котлет можно увеличить объем порций без ущерба для здоровья, если добавить в фарш или в рубленое мясо кабачки, зелень, морковь, отруби, тыкву или лук.

"Всячески надо разбавлять количество мяса, и тогда у нас 180 граммов могут превратиться в 300-500 граммов мясного блюда. Так мы обогащаем блюдо клетчаткой, улучшаем питательный состав, потому что в овощах очень много витаминов. И мы помогаем желудку и кишечнику", - говорит Марият Мухина.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Медицина и здоровое питание

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