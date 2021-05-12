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12.05.2021 08:03
Рубрика: Общество

Не надо пороть дичь

Диетолог развеяла мифы о мясе
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Неделя № 102(8453)
В говядине - лучший состав незаменимых аминокислот. А индейка вовсе ничем не лучше обычной курицы. Кому-то противопоказано есть печень, а для других она кладезь витамина А.
У каждого вида мяса есть свои диетические достоинства и недостатки. Фото: Артем Геодакян / ТАСС У каждого вида мяса есть свои диетические достоинства и недостатки. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
У каждого вида мяса есть свои диетические достоинства и недостатки. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Из всех разновидностей мяса наилучшими показателями по аминокислотному составу обладает говядина, считает врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева. В говядине содержится максимально разнообразный состав аминокислот, из которых многие наш организм не синтезирует сам - например, BCAA (branched-chain amino acids), хорошо известные спортсменам и содержащиеся в специализированных продуктах. Дефицит аминокислот может приводить к ослаблению памяти и умственных способностей, снижению иммунитета.

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Также говядина больше, чем какое-либо другое мясо, содержит витамина В12. Он участвует в процессе кроветворения, и его дефицит может приводить к анемии.

Единственный недостаток говядины - большое количество пуриновых оснований, к которым в том числе относится мочевая кислота. Их употребление противопоказано людям, страдающим подагрой, то есть уже с повышенной мочевой кислотой в крови. Пуриновые основания как раз и повинны в том, что соли мочевой кислоты откладываются в суставах, поясняет врач.

А вот индейка, которая считается более диетическим мясом в сравнении с курицей, находится "не в самой выигрышной ситуации", считает Екатерина Бурляева. По ее словам, по белкам, жирам, углеводам разницы между курицей и индейкой нет никакой. Из всей птицы наиболее жирными являются утка и гусь.

Считается диетической крольчатина. По белкам, жирам, углеводам она ближе к птице, чем к свинине или говядине.

Свинина и баранина - более жирное мясо. При этом баранина даже жирнее свинины. Но это не всегда плохо. Жиры тоже нужны организму. Просто мы получаем их и из других продуктов, и сейчас в нашем рационе насыщенных жиров содержится избыточное количество. А по витаминному составу у свинины, как и свиного языка, есть преимущество перед говядиной - свиное мясо содержит больше витаминов В.

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Людям с повышенным холестерином диетологи запрещают есть субпродукты. Они содержат большое количество холестерина и пуриновых оснований. Но, например, в любой печени много витамина А. В нашем рационе его мало, а это мощный антиоксидант.

Людям с избыточной массой тела следует отказаться от тех частей мяса, которая содержит кожу, - например, крыльев. Они более калорийны за счет жирового компонента. Но не случится никакой катастрофы, если съесть пару крылышек. Главное, чтобы это правильно вписывалось в общую структуру рациона - тогда нужно убрать жиры и за счет других продуктов, говорит Бурляева.

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