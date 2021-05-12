Новости

Фанаты "Локомотива" закидали бутылками вратаря "Крыльев" 21:22
Генсек ООН заявил о ключевой роли "Спутника V" в процессе вакцинации в мире 21:20
Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание" 21:02
Упавшее от ветра дерево убило пенсионерку в Подмосковье 20:56
ХАМАС сообщил о запуске 130 ракет по израильским городам 20:52
До 302 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:47
Сергей Шойгу и министр обороны Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 20:06
Москвичей попросили не выходить на улицу 19:56
Глава ОПЗЖ Медведчук заявил, что ознакомился с обвинениями против него 19:49
Лавров и Блинкен обсудили предложение Вашингтона о встрече президентов РФ и США 19:45
Ракетный удар разрушил офисную высотку в Газе с редакциями местных СМИ 19:34
МИД РФ озвучил позицию России по Договору по открытому небу 19:27
Умер народный артист РФ, экс-солист Большого театра Владимир Редькин 19:26
Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира 19:08
Ректор РХТУ Мажуга предложил поощрять граждан за раздельный сбор мусора 18:55
Новый сайт парламента Болгарии взломали сразу после запуска 18:54
Под Тверью будут судить парня, готовившего теракт на 9 мая 18:33
Акцию "Сад памяти" встретили горняки Кузбасса – угольного "сердца" России 18:28
В Израиле сообщили о гибели военного при обстреле из сектора Газа 18:19
Минпромторг предложил изменить систему требований к безопасности продукции 18:17
Суд оштрафовал Тelegram на 5 млн рублей за противоправную информацию 17:32
Рэперу Моргенштерну не разрешили выступить в Петербурге 17:31
МИД РФ осудил насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины 17:29
Карацев обыграл Медведева на турнире в Риме 17:26
Валерий Фальков назвал три приоритетных направления в науке 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
12.05.2021 20:47
Рубрика: Власть

До 302 сократилось число военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

В среду, 12 мая, Минобороны РФ сообщило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным, приведенным в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 12 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 33,1 тысячи человек.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Шойгу: В армии стало больше порядка и меньше неуставных отношений

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 114,9 тысячи военнослужащих, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 302 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 195 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Одного лечат гражданские медики. 106 человек изолированы на дому. Сообщается, что у двух инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 12 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 79 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 806 человек, 199 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Генсек ООН заявил о ключевой роли "Спутника V" в процессе вакцинации в мире
Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе
Лавров и Блинкен обсудили предложение Вашингтона о встрече президентов РФ и США
Сборная России обыграла Швецию в матче Евротура
МИД РФ осудил насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов