До 302 сократилось число военнослужащих с коронавирусом

В среду, 12 мая, Минобороны РФ сообщило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным, приведенным в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 12 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 33,1 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 114,9 тысячи военнослужащих, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 302 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 195 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Одного лечат гражданские медики. 106 человек изолированы на дому. Сообщается, что у двух инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 12 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 79 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 806 человек, 199 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.