EA выпустит Battlefield 6 на консолях PlayStation 4 и Xbox One

Во время очередного отчета перед инвесторами компания EA подтвердила, что Battlefield 6 выйдет на старых консолях - PlayStation 4 и Xbox One. Об этом пишет VGS.

Ранее издатель называл шутер "настоящей игрой следующего поколения". Как эти два утверждения могут не противоречить друг другу - вопрос открытый, но фанаты уже вовсю переживают, как бы не повторилась ситуация с "мыльным" запуском BF4 наPS3 и Xbox 360.

В настоящее время над игрой трудятся четыре студии: DICE, Criterion, DICE LA и EA Gothenburg.

Официальная презентация Battlefield 6 запланирована на июнь. Ранее в Сеть был "слит" фанатский трейлер игры.