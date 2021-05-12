У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

EA выпустит Battlefield 6 на консолях PlayStation 4 и Xbox One

Текст:   Богдан Бобров
12.05.2021,  
10:21
Фото: EA Фото: EA
Фото: EA

Во время очередного отчета перед инвесторами компания EA подтвердила, что Battlefield 6 выйдет на старых консолях - PlayStation 4 и Xbox One. Об этом пишет VGS.

Фанатский трейлер Battlefield 6 опубликовали до официального анонса

Ранее издатель называл шутер "настоящей игрой следующего поколения". Как эти два утверждения могут не противоречить друг другу - вопрос открытый, но фанаты уже вовсю переживают, как бы не повторилась ситуация с "мыльным" запуском BF4 наPS3 и Xbox 360.

В настоящее время над игрой трудятся четыре студии: DICE, Criterion, DICE LA и EA Gothenburg.

Официальная презентация Battlefield 6 запланирована на июнь. Ранее в Сеть был "слит" фанатский трейлер игры.

игры
Фото: istock
WhatsApp назвал новые даты "отключения" пользователей 11.05.2021
Вышло срочное обновление Windows 10. Почему его обязательно нужно установить 28.04.2021
Пользователям советуют удалить обновление Windows 10 23.04.2021