Эксперты разъяснили, как внести дом или дачу в Публичную кадастровую карту

Для того, чтобы внести дом или дачу в Публичную кадастровую карту, потребуется составить техплан.

Как поясняют эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, сегодня на этой карте воспроизводится более 61 млн земельных участков, а также около 44 млн зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, сведения о которых внесены в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Узнать информацию о включении в реестр объектов можно, получив выписку. Если в ней содержатся все сведения об объекте, но нет информации о его координатах контура, то это означает, что данные сведения отсутствуют в ЕГРН и необходима подготовка технического плана, поясняют в Кадастровой палате.

Там отмечают, что до 2013 года на все объекты недвижимости выдавались только технические паспорта, в которых содержались основные сведения об объекте, но без координатной привязки к местности. Сейчас такой паспорт может являться основанием для подготовки технического плана. Для его подготовки владельцам дома необходимо воспользоваться услугами кадастрового инженера. Он проведет замеры объекта (вычислит площадь), определит его точные координаты с привязкой к конкретному земельному участку и затем подготовит технический план. Получить информацию о действующих кадастровых инженерах можно в разделе сервиса Росреестра "Государственный реестр кадастровых инженеров".

Готовый документ необходимо предоставить в орган регистрации прав в электронном виде, лично обратившись в офисы Кадастровой палаты (в случае если объект находится в другом регионе) или МФЦ (по месту нахождения объекта) с соответствующим заявлением о государственном кадастровом учете изменений.

При отсутствии замечаний к представленному пакету документов все данные будут внесены в реестр недвижимости, и дом появится на карте при обновлении сервиса Публичной кадастровой карты через 5 рабочих дней после подачи заявления в офисах Кадастровой палаты, через 7 рабочих дней - в офисах МФЦ.