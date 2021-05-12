Эрдоган рассказал, когда Турция вернется к нормальной жизни

Турция начнет возвращаться к нормальной жизни после окончания локдауна 17 мая. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Взяв пандемию под контроль, по окончании Рамадана (17 мая - прим. "РГ") мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации. Мы планировали избавиться от этой напасти еще до конца прошлого года, но все новые волны пандемии повлияли не только на нашу страну, но и на весь мир. Мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры", - сказал Эрдоган в ходе телеобращения по случаю окончания Рамадана.

Он также пообещал в ближайшее время устранить проблемы тех, чья работа пострадала от пандемии.

Напомним, 16 апреля суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Турции составил 63 082 случая - максимум с начала пандемии. 29 апреля в стране был введен локдаун. Впоследствии число регистрируемых новых случаев COVID-19 в сутки стало постепенно снижаться и 10 мая опустилось до минимального за два месяца значения - 13 604.

На данный момент авиасообщение между Россией и Турцией ограничено до 1 июня из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в последней.