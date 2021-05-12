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12.05.2021 16:41
Рубрика: Общество

Фальков: Данные о росте уезжающих из страны ученых не подтверждаются

Текст: Мария Агранович
Экспертные мнения о том, что число уезжающих из России ученых растет, не подтверждают в Минобрнауки. Об этом заявил в среду глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24" по итогам отчета о деятельности правительства в Госдуме.

Напомним, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов озвучил данные о том, что отток научных кадров из России в 2012 году составлял 14 тысяч специалистов, а в 2019 году - уже 70 тысяч.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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- Цифра, касающаяся оттока научных кадров, - не официальная цифра, а, скорее, экспертное мнение. Мы проводим свои расчеты, она не подтверждается, - сказал Фальков.

Подсчеты вести в целом сложно из-за такого явления, как "академическая мобильность", когда в силу самых разных причин ученые переезжают из страны в страну.

- Если успешный молодой ученый выезжает на 2-3 года поработать по гранту в зарубежную страну, набирает опыта, а потом приезжает, - это благо для нашей страны, - привел пример министр.- Или, наоборот: ежегодно в российские вузы поступает более 300 тысяч иностранцев. Часть из них доходят до аспирантуры, защищают диссертации и потом уезжают в свои страны. Не думаю, что такую академическую мобильность можно и нужно рассматривать в негативном ключе.

Фальков напомнил о программе мегагрантов, в рамках которой в Россию руководить исследованиями приезжают специалисты мирового уровня и разных стран.

- Важно не допускать популизма, лучше всего иметь объективные научно подтвержденные данные, - подчеркнул министр.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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