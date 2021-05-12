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12.05.2021 19:04
Рубрика: Культура

Виртуоз по имени 1900

Вторая молодость "Легенды о пианисте"
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8454)
Старые фильмы все чаще вновь являются на экраны наравне с последними писками киномоды. И эффектно оттеняют, как много воды утекло с той поры. Как изменилось кино. Насколько обмелело. Как обогатилось технически и как оскудело идеями, мыслями и фантазией. Вполне тогда заурядное смотрится шедевром. А то, что награждалось призами, с высоты нового опыта кажется наивным. Экзамен времени суров и объективен.
В исполнении Тима Рота этот малый - Новеченто - сочетает безупречную элегантность и наивность. Фото: Medusa Produzione В исполнении Тима Рота этот малый - Новеченто - сочетает безупречную элегантность и наивность. Фото: Medusa Produzione
В исполнении Тима Рота этот малый - Новеченто - сочетает безупречную элегантность и наивность. Фото: Medusa Produzione

Вторая премьера "Легенды о пианисте" проходит через 23 года после первой. Для режиссера Джузеппе Торнаторе это был первый фильм, снятый на английском языке, и второй международный успех после увенчанного "Оскаром" "Нового кинотеатра "Парадизо". Торнаторе многократно награждали званием лучшего итальянского режиссера, но столь шумных международных триумфов после "Легенды..." он уже не знал.

Фото: "Вольга"
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Сюжет "Легенды..." почти фантастичен: малыш-подкидыш, найденный корабельным кочегаром в бальном зале трансатлантического лайнера "Вирджиния" в коробке из-под лимонов после того, как все пассажиры сошли в нью-йоркском порту, растет среди волн, становится пианистом-виртуозом, из рейса в рейс услаждая слух гостей салонов первого класса. И ни за что не хочет покинуть судно, зажить безбедной жизнью нью-йоркской знаменитости. Усыновивший его кочегар дает ему имя Новеченто (1900) в честь года, когда его нашли.

Сюжет неправдоподобен, но романтичен. Слово "легенда" в заголовке как бы обессмысливает любые вопросы, логически возникающие у зрителя. Каким образом, например, малыш, выросший в машинном отделении среди пылающих топок, "сын полка", воспитанный кочегарами, матросами и официантами, едва примостившись у рояля, вдруг обнаруживает не только выдающиеся музыкальные таланты, но и фантастическую технику джазового пианиста. В исполнении британца Тима Рота этот малый - Новеченто - сочетает безупречную элегантность прирожденного салонного артиста с почти аутичной наивностью человека, никогда не ступавшего на сушу и не знающего смысла слова "мама". Но слава о фантастическом виртуозе уже гремит по обе стороны Атлантики.

Режиссуре Торнаторе можно предъявить упрек в нарочитости слишком отважных метафор. Даже знаменитый эпизод с вальсирующим роялем, за которым вдохновенно импровизирует Новеченто в разгар шторма, кажется откровенно искусственным: любому ясно, что полет музыкальных фантазий закончится в тот момент, когда рояль в своем вольном беге схлестнется с первой же колонной. Зато - красиво и романтично.

Как истый итальянец Джузеппе Торнаторе купается в музыке. Написать саундтрек приглашен великий Эннио Морриконе

Как истый итальянец, режиссер купается в музыке. Написать саундтрек приглашен великий Эннио Морриконе, и это лучшее, что есть в визуально роскошной картине. Там прозвучат несколько меланхолических мелодий, оказавшихся бессмертными. Прекрасно стилизован джаз эпохи регтаймов. А вот ставшая хрестоматийной сцена музыкальной дуэли пианиста-самоучки с великим джазменом высокомерным Мортоном скорее обманывает завышенные ожидания. Умение захватывающе показать процесс музыкального исполнительства - из сильных сторон Торнаторе и его оператора венгра Лайоша Колтаи: лента клавиатуры, над которой пролетает камера, кажется бесконечной, а сам пианист многорук, как бог Шива. Но для суперстара Мортона Морриконе написал довольно простенькие, не поражающий воображение регтаймы, а для триумфа Новеченто - нечто бесстрастно механистичное, имитирующее то ли летящую на пол посуду в час шторма, то ли "Полет шмеля" Римского-Корсакова. Победа героя над заносчивой джаз-звездой обозначена убедительно, но без особых эмоций. Поэтому и долгое молчание потрясенных слушателей в салоне кажется ничем не обоснованной натяжкой.

Всю эту историю спустя много лет нам рассказывает трубач корабельного джаза Макс - друг Новеченто и пылкий ценитель его талантов. Копаясь в лондонской антикварной лавке, он находит старый диск с единственной записью его игры - диск, который мог бы сделать его богатым и независимым, но едва не уничтоженный строптивым сыном океанов.

Фото: kinopoisk.ru
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Это его упорное нежелание принять земную жизнь и стремление так и завершить свои дни в рейсах между Европой и Америкой - тема картины, мотор и питательная среда ее сюжета. Но хочется понять, что перед нами - упрямство или принцип, безумная прихоть музыкального гения, органическая неспособность оторваться от качающихся палуб и привыкнуть к земной тверди или просто дурость недоразвитого интеллекта. Образ героя мерцает и двоится, он то не по годам наивен, то не по положению мудр, то робок, как дитя, то несокрушим в своих то ли убеждениях, то ли упрямстве. Он останется на судне, даже когда оно давно вышло в тираж и затянулись паутиной его роскошные танцевальные залы. Впервые в жизни влюбившись в хорошенькую пассажирку 3-го класса, он проникнет в женскую общую спальню и попытается среди переполненных коек сделать то, за что сейчас феминистки судят последователей Харви Вайнштейна, но даже зов плоти не придаст ему смелости ступить на трап, ведущий к Большой Земле. Тим Рот в этой роли эффектен, музыкален, но цельности образа не удалось достичь даже ему.

Сегодня фильм Торнаторе кажется сколком всего итальянского кино, на пороге XXI века терявшего своих прославленных гениев и как бы застывшего перед неясным будущим. Оно и теперь еще тонет в туманной дали.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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