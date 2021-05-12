Газету The Washington Post впервые за 140 лет возглавит женщина

Старший вице-президент и главный редактор информационного агентства Associated Press, 55-летняя Салли Базби впервые возглавит газету The Washington Post. Она приступит к работе 1 июня, сменив на посту главного редактора Мартина Бэрона, который ушел в отставку в феврале, сообщает телеканал Fox News.

Базби возглавляла AP с 2017 года и работала в новостном агентстве с 1988 года. В нью-йоркском издании занято около 2800 журналистов. Новый главный редактор подчеркнула приверженность многообразию и стремлению убедительно рассказывать истории в разных форматах. "Задача СМИ во всем мире - встретить аудиторию там, где она находится, и сделать нашу журналистику максимально доступной, острой и прозрачной, - отметал она. - В WP работает замечательная команда, которая во многом находится на переднем крае поиска того, как это сделать".

Базби является "исключительным лидером", считает президент и генеральный директор AP Гэри Прюитт. Ее назначение в престижном издании говорит о том, что агентство работает на самом высоком уровне журналистики.

Газету The Washington Post в 2013 году приобрел миллиардер Джефф Безос из Amazon. В издании работают 1000 журналистов в 26 бюро по всему миру. При Бэроне WP получила десять Пулитцеровских премий и являлась самым жестким критиком экс-президента Дональда Трампа. По всей вероятности, Базби, освещавшая темы дискриминации женщин, расовой несправедливости и уделявшая особое внимание срочным политическим новостям, продолжит эту линию.