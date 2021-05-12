Где в этом году в Беларуси смогут отдохнуть россияне

На протяжении многих лет самые частые гости Беларуси - россияне. Пандемия временно нарушила эту традицию, однако в последние месяцы появляется все больше поводов для оптимизма. Входят в привычный график поезда, чаще летают самолеты. А впереди - лето. Значит, пора собираться в дорогу.

В Беларуси, надо сказать, во время вынужденного затишья готовились к встрече старых и новых друзей. Наш корреспондент изучил территорию гостеприимства.

На здоровье

Белорусские санатории соскучились по россиянам. Еще бы: за прошлый год количество зарубежных визитеров в здравницах снизилось более чем в два раза, а ведь именно российские гости все годы были здесь самыми частыми клиентами. Ситуация в 2021-м понемногу выправляется, но, как принято говорить, такого не припомнят даже старожилы: за месяц до начала летних отпусков и каникул практически во всех здравницах есть свободные места на весь высокий сезон. Более того, традиционные весенние скидки в ряде санаториев будут действовать и в первые недели июня.

Разбежка цен для россиян на первый летний месяц - от 1260 российских рублей (место в 2-местном номере, блок) за день в оздоровительном комплексе "Сосновый бор" Витебской области и 1450 рублей в 2-местном 1-комнатном номере эконом-класса санатория "Пралеска" под Минском до 12 570 рублей за место в 2-местных 2-комнатных апартаментах самой, пожалуй, престижной белорусской здравницы "Альфа Радон". Часть санаториев в июле поднимает расценки, средняя же стоимость суток отдыха с лечением составляет 2000-2800 российских рублей.

Популярный у россиян агротуризм вследствие пандемии испытал серьезную перезагрузку

К летнему сезону в большинстве белорусских здравниц обновили оздоровительные программы и расширили перечень услуг. Например, в санатории "Солнечный" (Брестская область) недавно появились финская, русская и ароматическая сауны, а также турецкий хамам, немногим ранее открылся новый бассейн. Санаторий "Серебряные ключи" (Гомельская область) предлагает гостям эффективное средство омоложения и коррекции эстетических недостатков кожи с помощью воздействия на нее углекислым газом - карбоксимаску. Медицинская база любимого многими россиянами санатория "Юность" на Минском море пополнилась процедурой ультразвуковой денситометрии - эффективного метода измерения плотности костной ткани для профилактики и лечения остеопороза. В санатории "Спутник" (Минская область) с недавнего времени доступна ударно-волновая терапия - надежный метод лечения многих заболеваний опорно-двигательного аппарата. Нафталанолечение стали практиковать в санатории "Березина-Борисов". Нафталановые ванны оказывают сосудорасширяющее, обезболивающее и противовоспалительное действие и используются при кожных, неврологических заболеваниях, проблемах с суставами и внутрисуставными мягкими тканями опорно-двигательного аппарата, при гинекологических и урологических заболеваниях. Ну и, конечно, многие здравницы предлагают популярные нынче программы реабилитации после пневмонии и коронавирусной инфекции.

Ночлег - без проблем

В странах, закрытых в связи с COVID-19 на временный карантин, многие оте­ли потеряли до 70-90 процентов загрузки.

Беларусь карантин не объявляла и наглухо от соседей не отгораживалась, но гостей все равно было мало. Как следствие, в 2020 году средняя загрузка отелей составила около 19 процентов. Для сравнения: в рекордном по числу постояльцев 2019-м этот показатель составлял 32 процента. И хотя отельеры стараются по мере сил использовать резервы внутреннего рынка, ясно, что без зарубежной клиентуры восстановить прежние экономические позиции не удастся.

Разместиться в белорусских гостиницах сегодня можно без проблем - как правило, в каждом отеле есть свободные номера всех ценовых категорий. В столице самый бюджетный вариант предлагает гостиница "Спорт", где ночь в двухместном номере с удобствами на этаже обойдется около 1750 российских рублей. Примерно столько же стоит в "Звезде" однокомнатный эконом-номер в блоке. Оба отеля находятся в некотором удалении от оживленного центра, но рядом с метро, транспортное сообщение с другими районами города хорошее. Дешевле только хостелы - от 450 рублей за место. Размещение в топовых гостиницах стартует от 7000 российских рублей за номер в сутки. Крепкие середнячки - отели 3* - предлагают стандартный ночлег для двух человек с приятными удобствами за 3000-4000 рублей. Но можно выбрать и гостиницу с меньшими амбициями, там одноместный номер без излишеств обойдется в 2200-2500 российских руб­лей.

Ближе к природе

Популярный у россиян агротуризм в Беларуси вследствие пандемии испытал свое­образную перезагрузку. Раньше самыми желанными клиентами владельцев усадеб были (и остаются, уж будьте уверены) именно российские гости. Потому что они, в отличие от белорусов, наслаждались комфортабельным отдыхом на природе не два-три дня на выходные и праздники, а неделю-две. Пожалуй, именно из-за гостей из РФ некоторые хозяева сельских домов стали целенаправленно сдавать свои подворья на длительный срок. А что касается вариантов такого отдыха, то их великое множество - от рыбалки с банькой и отменной белорусской кухней до эксклюзивного погружения в мир пчеловодства, катания на лошадях и постижения тайн старинного белорусского быта.

Многие здравницы предлагают популярные нынче программы реабилитации после COVID-19

В прошлом году эстафету у россиян подхватили местные отпускники. Распробовали отличный сервис и уже заранее бронируют продолжительный отдых в усадьбах на предстоящее лето. Впрочем, россиянам места тоже хватит: вследствие неоднозначной ситуации с COVID-19 глубина бронирования оставляет желать лучшего. Выбор достаточно широк: несмотря на провальный прошлый сезон, количество агроусадеб в Беларуси осталось на прежнем уровне - немногим менее 3000. Почти все они активно рекламируют себя в интернете.

Что касается новых веяний, то в Беларуси набирает популярность отдых на природе дикарем. Опять-таки это следствие пандемии. Вернее, полудикарем, если путешественник оказывается неподалеку от заповедников, крупных водоемов, в районе популярных туристических маршрутов. Сегодня в тренде прохождение экотроп, сплавы на байдарках, посещение культурно-исторических объектов вне состава организованных тургрупп. Все это готовы организовать местные туристические центры.

Тот, кто планирует путешествие по Беларуси, может взглянуть на карту страны и обратиться в ближайший к предполагаемому маршруту районный турцентр (их координаты есть на сайтах рай­исполкомов). Там посоветуют, что именно можно посетить в их краях, помогут проложить маршрут, свяжут с хозяевами приглянувшихся объектов - можно будет оговорить конкретное время визита. Местные власти, музеи, малый бизнес, ремесленники заинтересованы в каждом госте, согласном не только увидеть достопримечательности и услышать об их истории, но и оставить энную сумму в обмен на сувениры, вкусный обед, интересный рассказ. Так что выбирайте - вариантов путешествий по Беларуси великое множество.

В России для пытливых туристов подготовлены самые необычные этнопрограммы. Фото: Виктор Васенин/РГ

Тем временем

Где в России ждут на отдых белорусов? "СОЮЗ" "вычислил" пятерку мест, посетить которые было бы полезно и интересно гостям из братской страны.

1 Санкт-Петербург, культурная столица России. Это Храм Спаса на Крови, Большой Петергофский дворец, Екатерининский дворец и парки, Государственный Музей-Заповедник Царское Село, Эрмитаж, Зимний дворец, Петропавловская крепость, Никольский Морской собор в Кронштадте... Всего не перечислить. Советуем приехать после 11 июня, когда в Северной Пальмире начинается пора белых ночей.

2 Озеро Байкал - это не только уникальная природа, но и рукотворные памятники. Главное - помните, что температура воды здесь круглый год держится на отметке 8-9 градусов и купаться в озере советуют только самым закаленным туристам.

3 Северный Кавказ. Рай земной для горнолыжников и любителей пеших походов и экскурсий. Поиграть в снежки и слепить снеговика можно и в июле - на Эльбрусе, например, верхняя станция канатной дороги заканчивается на высоте 3 847 метров.

4 Чеченская Республика. Да, да, не удивляйтесь, ведь это личный выбор автора. Прошлой осенью мне довелось побывать здесь во время пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". В Чечне есть на что посмотреть: одно только озеро Кезеной-Ам и родовые башни в старых селениях чего стоят! И все же я бы советовал Чеченскую Республику для любителей отдыхать всей семьей. Здесь тихо, спокойно, можно вкусно и дешево поесть.

5 Золотое кольцо России. Перечислю еще раз эти жемчужины. Их восемь: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Самый, наверное, правильный выбор для тех, кто вживую хочет познакомиться с богатой российской историей.

Подготовил Тарас Фомченков, taras@rg.ru