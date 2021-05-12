Генсек ООН заявил о ключевой роли "Спутника V" в процессе вакцинации в мире

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" является одним из ключевых элементов вакцинации, который позволит решить проблему прививок от COVID-19 в мире. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы, конечно, бы приветствовали, чтобы ВОЗ признала использование вакцины "Спутник V", я знаю, что такой процесс идет... Мы считаем, что "Спутник V" - это также один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации", - заявил Гутерриш на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он также заявил, что ООН "очень ценит" то, что Россия предоставила сотрудникам организации возможность вакцинироваться "Спутником V". Гутерриш назвал это "хорошим знаком".