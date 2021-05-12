Ученые нашли способ выращивать гигантские морские звезды в неволе

Новости

В Москве возбуждено дело после смерти больной раком женщины 10:53
Число пострадавших при стрельбе в школе Казани выросло до 23 10:49
Жительницу Ямала отправили в колонию за истязание приемных детей 10:47
В кабмине рассчитывают на рост числа самозанятых 10:45
Мишустин: Рынок труда восстановился в 17 регионах 10:44
Мишустин поддержал законопроект о цифровой платформе занятости 10:43
Турция заменит F-35 собственными беспилотниками 10:40
Кузнецова обратится в МВД для проверки безопасности школ Татарстана 10:38
Мишустин: Кабмин поддержал каждую вторую семью с детьми 10:35
Мишустин заявил об отмене более 11 тысяч правовых актов 10:34
Найден напавший на сотрудника "Спартака" 10:33
Мишустин: Разные этапы вакцинации прошли уже свыше 24 миллионов россиян 10:33
"Белавиа" расширяет воздушные ворота с Россией 10:22
Москва-река покрылась маслом 10:20
Швеция сделает крупнейшие в этом веке вложения в оборону 10:14
Выпускники пишут итоговое сочинение в дополнительный срок 10:14
В Сбербанке рассказали о росте спроса на ипотеку на дачи 10:10
Из сектора Газа по Израилю выпустили более тысячи ракет 10:06
В Южном Бутово два хулигана открыли огонь из автомата 09:57
Опрос: Литовцы скептически относятся к евроинтеграции Украины 09:52
В Татарстане день траура по погибшим в школе № 175 09:47
МИД РФ: Россия следит за ситуацией с безопасностью авиасообщения с Египтом 09:38
В Москве ввели скидки на электрички на Казанском направлении 09:34
МИД: РФ давно предлагает США идеи для контактов по информбезопасности 09:34
Умер самый старый актер планеты, звезда фильмов Хичкока Норман Ллойд 09:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 10:30
Рубрика: Общество

Ученые нашли способ выращивать гигантские морские звезды в неволе

Текст: Алена Ларина
Фото: Анна Стрельченко / ТАСС Фото: Анна Стрельченко / ТАСС
Фото: Анна Стрельченко / ТАСС

В Тихом океане почти исчезли крупные морские звезды-подсолнухи. Но ученые надеются остановить их вымирание путем выращивания беспозвоночных в неволе. Такой эксперимент удачно провели специалисты Вашингтонского университета.

Фото: iStock
Ученые обнаружили у дальневосточных мидий заразную форму рака

Морские звезды-подсолнухи могут достигать одного метра в диаметра и иметь до двадцати четырех лучей. Они - одни из самых крупных морских звезд на Земле. Еще недавно эти морские обитатели были распространены по всему северо-востоку Тихого океана. Но в 2013-2015 годах почти все они погибли из-за загадочной болезни, а в некоторых местах исчезли полностью.

Международный союз охраны природы присвоил морским звездам-подсолнухам статус вида, находящегося на грани полного вымирания. Исчезновение или резкое сокращение численности беспозвоночных негативно повлияло на тихоокеанские экосистемы. Раньше, обитая в водорослевых лесах, они ограничивали размножение растительноядных морских ежей, которые питаются водорослями. Лишившись своих главных врагов, ежи съели большую часть морской растительности. А ведь от водорослевых лесов зависят не только тысячи биологических видов, но и в целом рыболовство, а также другие сферы экономики.

Исследователи Вашингтонского университета смогли разводить морские звезды-подсолнухи в неволе. Для эксперимента они собрали на побережье моря Селиш около тридцати здоровых особей разного пола и кормили их свежими мидиями.

Около года назад зоологи начали сводить беспозвоночных вместе. В результате несколько женских особей оплодотворились (морские звезды-подсолнухи выбрасывают яйцеклетки и сперматозоиды в воду, где и происходит оплодотворение). На свет появились микроскопические планктонные личинки, совсем не похожие на своих "родителей". Вырастить их оказалось непросто. Но в итоге четырнадцать молодых особей успешно совершили метаморфоз и достигли годичного возраста, половозрелость наступает у этого вида в течение двух-трех лет.

Следующим этапом проекта стало получение десятков тысяч планктонных личинок. Часть из них превратилась в миниатюрных морских звезд. Значит, надеются ученые, есть шансы восстановить численность морских звезд-подсолнухов в естественной среде обитания. Сейчас исследователи пытаются больше узнать о развитии и экологических предпочтениях этих беспозвоночных.

Общество Наука

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина в Госдуме
В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году
Оливер Стоун заявил о развязанной против России информационной войне
В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров
Россияне назвали необходимым для счастья доход в 173 тысячи рублей в месяц
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19