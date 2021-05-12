Ученые нашли способ выращивать гигантские морские звезды в неволе

В Тихом океане почти исчезли крупные морские звезды-подсолнухи. Но ученые надеются остановить их вымирание путем выращивания беспозвоночных в неволе. Такой эксперимент удачно провели специалисты Вашингтонского университета.

Морские звезды-подсолнухи могут достигать одного метра в диаметра и иметь до двадцати четырех лучей. Они - одни из самых крупных морских звезд на Земле. Еще недавно эти морские обитатели были распространены по всему северо-востоку Тихого океана. Но в 2013-2015 годах почти все они погибли из-за загадочной болезни, а в некоторых местах исчезли полностью.

Международный союз охраны природы присвоил морским звездам-подсолнухам статус вида, находящегося на грани полного вымирания. Исчезновение или резкое сокращение численности беспозвоночных негативно повлияло на тихоокеанские экосистемы. Раньше, обитая в водорослевых лесах, они ограничивали размножение растительноядных морских ежей, которые питаются водорослями. Лишившись своих главных врагов, ежи съели большую часть морской растительности. А ведь от водорослевых лесов зависят не только тысячи биологических видов, но и в целом рыболовство, а также другие сферы экономики.

Исследователи Вашингтонского университета смогли разводить морские звезды-подсолнухи в неволе. Для эксперимента они собрали на побережье моря Селиш около тридцати здоровых особей разного пола и кормили их свежими мидиями.

Около года назад зоологи начали сводить беспозвоночных вместе. В результате несколько женских особей оплодотворились (морские звезды-подсолнухи выбрасывают яйцеклетки и сперматозоиды в воду, где и происходит оплодотворение). На свет появились микроскопические планктонные личинки, совсем не похожие на своих "родителей". Вырастить их оказалось непросто. Но в итоге четырнадцать молодых особей успешно совершили метаморфоз и достигли годичного возраста, половозрелость наступает у этого вида в течение двух-трех лет.

Следующим этапом проекта стало получение десятков тысяч планктонных личинок. Часть из них превратилась в миниатюрных морских звезд. Значит, надеются ученые, есть шансы восстановить численность морских звезд-подсолнухов в естественной среде обитания. Сейчас исследователи пытаются больше узнать о развитии и экологических предпочтениях этих беспозвоночных.