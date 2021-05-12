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12.05.2021 19:49
Рубрика: В мире

Глава ОПЗЖ Медведчук заявил, что ознакомился с обвинениями против него

Текст: Диана Ковалева

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что ознакомился с предъявленными ему обвинениями в присутствии своих адвокатов. Его слова передал телеканал "Наш".

Фото: скриншот Parlaments'kyi telekanal Rada / youtube
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"С подозрением я ознакомился вместе с адвокатами", - заявил Медведчук после посещения офиса генерального прокурора Украины.

Как рассказал адвокат политика Богдан Коваль, Медведчуку предъявлены обвинения по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Первая статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Вторая в зависимости от тяжести - вплоть до пожизненного лишения свободы.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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