Глава ОПЗЖ Медведчук заявил, что ознакомился с обвинениями против него

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что ознакомился с предъявленными ему обвинениями в присутствии своих адвокатов. Его слова передал телеканал "Наш".

"С подозрением я ознакомился вместе с адвокатами", - заявил Медведчук после посещения офиса генерального прокурора Украины.

Как рассказал адвокат политика Богдан Коваль, Медведчуку предъявлены обвинения по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Первая статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Вторая в зависимости от тяжести - вплоть до пожизненного лишения свободы.