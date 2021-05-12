Глава ВОЗ привился от COVID

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус вакцинировался от COVID-19. Он сообщил об этом в своем Twitter сразу после прививки и призвал ускорить доставку вакцин в нуждающиеся страны.

"Сегодня настала моя очередь сделать прививку против COVID-19 в Университетской клинике Женевы​, - передает РИА Новости его слова. - Вакцины спасают жизни. Очень важно доставить их во все страны как можно скорее".

Гебрейесус призвал жителей стран, в которых уже доступны вакцины, сделать прививку от COVID.