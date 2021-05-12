Голикова: В России нет случаев заболевания индийским штаммом коронавируса

На сегодняшний день в России не было зафиксировано случаев заболевания индийским штаммом COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она также отметила, что все три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции эффективны против данного штамма вируса.

"Может быть, не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли", - отметила она и добавила, что исследования российских ученых подтвердили, что "мы защищены".

При этом образцы индийского штамма вируса у ученых есть. По словам Голиковой, они его не запрашивали, а выделили самостоятельно.