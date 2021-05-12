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Текст:   Марина Трубилина 
18:51 12.05.2021

Госдума может разрешить регистрацию жилья на арестованной земле

Законопроект, который должен ускорить решение проблем обманутых дольщиков, принят Госдумой в первом чтении. Предлагается, в частности, дать Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства право достраивать проблемные дома без размещения средств дольщиков на счетах эскроу.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

"Основной целью введения счетов-эскроу является снижение рисков граждан при банкротстве застройщика. Средства, полученные Фондом от продажи свободных от требований граждан помещений, могут быть сразу направлены на восстановление прав граждан", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Назван регион, где медленнее всего решаются проблемы дольщиков

Фонд или специально созданное им юрлицо будет наделено функциями технического заказчика - это даст возможность контролировать сроки и качество завершения строительства проблемных домов, которое ведется регионами.

Уточняются основания исключения зданий из единого реестра проблемных объектов.

Совершенствуется взаимодействие фонда с арбитражным управляющим. Изменения сократят в ряде случаев сроки рассмотрения дел в судах - в частности, из-за отсутствия необходимости оспаривания Фондом результатов оценки, проведенной по поручению конкурсного управляющего. Также Фонд получит право на ознакомление с реестром требований участников строительства, основаниями для их включения в реестр. У него появятся полномочия по обращению в арбитражный суд с заявлением об исключении из реестра необоснованных требований.

Если есть законодательные ограничения для строительства на участках, перешедших Фонду взамен выплаты гражданам возмещения, регионы смогут передавать Фонду компенсационные участки в аренду или безвозмездное пользование без проведения конкурентных процедур.

Сейчас покупатели квартир иногда не могут зарегистрировать право собственности на них из-за того, что на землю, на которой расположен многоквартирный дом, наложен арест. Законопроектом предлагается решение этой проблемы. В соответствии со статьей 37 Жилищного кодекса доля в праве на земельный участок, относящийся к имуществу многоквартирного дома, следует судьбе квартиры в этом доме. В связи с этим при совершении регистрационных действий с квартирой госрегистратор обязан будет совершить сопутствующие регистрационные действия и в отношении доли в праве на земельный участок, относящийся к общему имуществу многоквартирного дома. Такие нововведения позволят дольщикам зарегистрировать свои права на недвижимость.