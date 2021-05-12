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Текст:   Галина Мисливская 
14:47 12.05.2021

Госдума обязала банки указывать причину отказа в ипотечных каникулах

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении ипотечных каникул.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Действующее законодательство позволяет гражданам в сложной жизненной ситуации приостанавливать выплаты по ипотеке или снижать размеры регулярных платежей на срок до полугода.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Названы регионы с самой доступной ипотекой

Но, по словам одного из авторов закона - депутата Наталья Костенко ("Единая Россия"), банки нередко отказывают заемщикам в предоставлении ипотечных каникул без должных оснований и вместо этого предлагают свои программы реструктуризации долга. Но эти программы не всегда выгодны гражданам и лишь усиливают закредитованность населения, отметила она.

Принятый сегодня документ позволит прекратить практику необоснованных отказов в предоставлении каникул. Он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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