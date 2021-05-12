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12.05.2021 17:01
Рубрика: Власть

Госдума поддержала штрафы для СМИ за неуказание статуса террористов

Текст: Галина Мисливская
Распространение информации в СМИ о террористической организации станет административным правонарушением. Такой законопроект приняла 12 мая в первом чтении Госдума.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, действующее законодательство обязывает СМИ и любого пользователя блогосферы при упоминании экстремистской организации указывать, что она запрещена или ликвидирована в РФ. "Но аналогичного требования в отношении организаций, признанных в России террористическими, почему-то не существует. Притом что терроризм с точки зрения общественной опасности гораздо выше", - отметил он.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский считают необходимым заполнить этот правовой пробел. Своим законопроектом они предлагают установить административную ответственность за распространение информации о террористической организации без упоминания о том, что она запрещена или ликвидирована в России, по аналогии с той, что действует в отношении экстремистских объединений.

Для граждан штраф составит от 2 тыс. до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч руб. с конфискацией предмета административного правонарушения.

Власть Работа власти Внутренняя политика Происшествия Терроризм Антитеррор Законодательная власть Госдума Законодательство о борьбе с терроризмом и экстремизмом

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