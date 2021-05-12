Госдума запретила звуковую рекламу на зданиях и сооружениях

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, запрещающий звуковую рекламу на зданиях и сооружениях.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Запрет касается всех типов строений и сооружений, в том числе - жилых домов. Звуковое оборудование нельзя будет монтировать на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий.
Инициатором законопроекта выступила Астраханская областная дума. По мнению его авторов, навязчивая звуковая реклама создает социальную напряженность. При этом больше всех страдают жильцы домов, расположенных рядом с торговыми площадками, поскольку им приходится по многу раз в день слушать одни и те же рекламные сообщения.
Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.