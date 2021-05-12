В среду Израиль усилил свои удары по военному крылу ХАМАС. Агентство военной и внутренней безопасности заявило, что они провели "сложную и первую в своем роде операцию". ХАМАС, группировка, которая правит сектором Газа, подтвердила, что его командующий в городе Газа Бассем Исса был убит в результате авиаудара Израиля вместе с другими высокопоставленными членами группировки. Это самый высокопоставленный военный деятель ХАМАС, убитый Израилем с 2014 года. Кроме того, в результате бомбежек погибли несколько других высокопоставленных деятелей движения, причастных к ракетостроению.

Последняя операция Израиля была нацелена на "Бригады Кассама", военное крыло ХАМАС и одну из палестинских группировок, действующих в Газе. Израильские военные заявили, что в результате совместной операции солдат и офицеров разведки в секторе Газа одновременно были убиты командиры, которые были близки к Мухаммеду Дейфу, лидеру бригад Кассама. Без солдат Кассама ХАМАС будет бороться за контроль над сектором Газа, заключают аналитики. Его лидеры уже давно стали жертвами израильских убийств, а сам Дейф был ранен в 2006 году. С вечера понедельника Израиль поразил 350 целей и убил не менее 30 членов группировки, 14 из них - в среду, заявил представитель армии Израиля, подполковник Джонатан Конрикус.

Конфликт становится неуправляемым

Еще десятки мирных палестинцев погибли в результате самого жестокого противостояния со времен войны 2014 года, и решения конфликта, который становится более жестоким и неуправляемым, пока не предвидится. Нет абсолютно никаких признаков того, что какая-либо из сторон готова уступить и пойти на компромисс, заключает Associated Press. В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал расширить наступление. Вечером ХАМАС призвал к полномасштабной интифаде или восстанию. Последнее подобное восстание началось в 2000 году, длилось более пяти лет и было с трудом урегулировано с помощью международных посредников.

Нынешние боевые действия приобрели многие признаки того разрушительного 50-дневного конфликта между Израилем и ХАМАС, но с новым поразительным фактором: взрывом ярости со стороны палестинских граждан Израиля в поддержку тех, кто живет на территориях, а также с ответным насилием со стороны израильтян-евреев.

Пограничников ввели в города

Израиль разместил пограничников в двух смешанных арабско-еврейских городах, в которых в предыдущие дни произошли волнения, включая сожжение принадлежащего евреям ресторана и синагоги, убийство арабского мужчины и нападения на принадлежащие арабам автомобили. Это был редкий случай использования внутри городов Израиля военизированных формирований, которые обычно подавляют протесты палестинцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Израильский военный чиновник заявил, что три армейские пехотные бригады "готовятся к наихудшему сценарию", подтвердив, что наземное вторжение может последовать за бомбардировкой с воздуха.

Нетаньяху сказал, что Израиль ведет боевые действия на нескольких фронтах, один из которых является его собственными городами, и реагирует с возрастающей силой. "Мы продолжим усилия, чтобы остановить анархию", - сказал он, призвав восстановить порядок в городах Израиля "железным кулаком, если это необходимо, со всей необходимой силой и всей необходимой властью".

По словам местных источников, в среду израильские истребители бомбили объекты, принадлежащие палестинским вооруженным группировкам, а также здания службы безопасности и полиции. В районе Тель-эль-Хава города Газа беременная женщина, Реема Телбани и ее ребенок были убиты в результате нападения израильтян на их дом. Министерство здравоохранения Газы сообщило, что общее число погибших с начала последнего наступления составило 56 человек, в том числе 14 детей. По данным министерства, еще 335 человек получили ранения, а трое палестинцев также были убиты израильскими войсками на оккупированном Западном берегу. Шесть человек в Израиле, включая израильского солдата и одного гражданина Индии, были убиты в результате ударов ХАМАС из Газы. Также ранены около 100 израильтян. Один израильтянин был убит в среду утром противотанковой ракетой недалеко от периметра Газы, сообщает aljazeera.com.

В арабских общинах Израиля начались беспорядки

Боевые действия сплотили и разгневали палестинцев в разных частях оккупированных территорий и внутри Израиля, где в арабских общинах наблюдались серьезные уличные беспорядки. Местные жители выразили разочарование по поводу перемещения палестинцев с земель в Восточном Иерусалиме и по поводу давней дискриминации.

Недовольство палестинцев накалялось годами из-за отсутствия мирных переговоров между двумя сторонами конфликта и незначительного международного давления на Израиль с целью пойти на компромисс или на какие-либо уступки арабам, находящимся под оккупацией.

Правые еврейские экстремисты тем временем устроили бунты в Бат-Яме. Согласно агентству Kan News, еврейская молодежь нападала на предприятия, принадлежащие арабам, и разрушала их. По словам мэра Бат-Яма Цвика Бро, полиция арестовала некоторых молодых людей. Он добавил, что стражи порядка заранее знали о планах группы, однако не предприняла упреждающих действий, после утверждая, что бунтовщики не являются жителями города.

Гражданин Палестины Мусса Хасуна был застрелен еврейским жителем во время беспорядков в понедельник вечером, и через 24 часа после его похорон последовала новая волна беспорядков. В северном городе Акко был подожжен популярный еврейский рыбный ресторан, а арабские бедуины атаковали полицейские участки и проезжающие машины в пустыне Негев на юге Израиля.

Между тем, во время своего визита в Сирию министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф встретился с представителями палестинских вооруженных группировок, в том числе с Генеральным народным фронтом освобождения Палестины - Генеральное командование (НФОП), палестинской организацией, базирующейся в Сирии. Встреча должна была продемонстрировать миру солидарность Ирана с Палестиной, сказал Талал Наджи, помощник генерального секретаря НФОП.

Взгляд из США

Выступая на брифинге в Белом доме, пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что последние события в Палестине и Израиле активно обсуждались в Вашингтоне. "У нас было более 25 звонков и встреч на высоком уровне высокопоставленных официальных лиц США с высокопоставленными должностными лицами из Израиля, Палестинской администрации, их партнерами и другими заинтересованными сторонами, включая катарцев, тунисцев, иорданцев и египтян, которые, как и вы, все знают, что мы должны сыграть важную роль в регионе, поскольку мы работаем, чтобы двигаться в направлении деэскалации конфликта", - сообщила в своем запутанном стиле Псаки.

Напомним, что во вторник экс-президент Трамп резко раскритиковал главу Белого дома Байдена за "слабую и нерешительную реакцию" на события в Иерусалиме. Во время своего правления Трамп под давлением еврейского лобби в США, поддержавшего его на выборах 2016 года, и усилиям своего зятя Джареда Кушнера, бывшего советника администрации США по Ближнему Востоку, занял откровенно произраильскую позицию, в частности распорядившись о переносе посольства США в Иерусалим.

В Пентагоне тем временем заявили, что министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим израильским коллегой подтвердил "железную поддержку" Израиля со стороны Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, Остин выразил твердую поддержку Пентагоном "законного права Израиля на защиту себя и своего народа".

Перевозчики отменили полеты в Израиль

Согласно данным системы отслеживания полетов FlightAware, авиакомпании United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines отменили рейсы из США в Тель-Авив в среду и четверг. Представители United и Delta подтвердили отмену рейсов и заявили, что авиакомпании следят за ситуацией в Израиле. Представитель Delta заявил, что "на данном этапе компания не имеет намерена возобновить работу в зоне конфликта".