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Текст:   Марина Трубилина 
16:11 12.05.2021

Хуснуллин: Судьба льготной ипотеки определится к середине июня

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Условия и механизмы дальнейшей работы программы ипотеки с господдержкой будут приняты примерно к середине июня. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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В конце мая - начале июня вопрос продления льготной ипотеки предполагается обсудить в правительстве. Сейчас идет тесное сотрудничество по этой проблеме с Центральным банком. Оценивается каждый регион, как повлияла на стоимость жилья ипотека, рост цен на стройматериалы, недостаток ресурсов в пандемию. "После этого будем комплексно принимать решение", - сказал Хуснуллин.

Льготная ипотека стала одной из причин, благодаря которой строительной отрасли удалось без потерь пройти кризис, отметил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год. С помощью ипотеки с господдержкой на новостройки было куплено более 470 тысяч квартир. "В середине этого года программа завершается. По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объемах и формате ее продолжения", - отметил премьер-министр.

Программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительства в пандемию.

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