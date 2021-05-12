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12.05.2021 21:42
Рубрика: В мире

Токио вернет полноценную армию

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8454)
Верхняя палата парламента Японии может уже к середине июня одобрить законопроект о всенародном референдуме, по итогам которого из конституции могут изъять положение, со времен окончания Второй мировой войны запрещающее стране иметь вооруженные силы. Ранее на этой неделе нижняя палата заксобрания страны, которая традиционно более дотошно пропускает документы, уже дала зеленый свет референдуму.

За изменение "пацифистской" 9-й статьи выступал предыдущий премьер-министр Японии Синдзо Абэ, его линию продолжил нынешний глава правительства Ёсихидэ Суга. Они считают, что это позволит создать стране полноценную армию вместо нынешних Сил самообороны, на которые наложены значительные ограничения. В частности, они касаются ведения боевых действия, из-за чего Токио вынужден в случае опасности рассчитывать, прежде всего, на американскую защиту согласно Договору о взаимной безопасности, подписанному в 1960 году. Между тем, полагают ястребы, обстановка вокруг Японии становится все более непредсказуемой, особенно это касается поведения КНДР с ее ядерной программой и Китая.

Фото: РИА Новости
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Однако очень многие в Японии возражают против отмены 9-й статьи, заявляя, что, по сути, страна и так уже имеет боеспособную армию. Силы самообороны входят в десятку самых боеспособных армий мира с ее более чем 317 тысячами личного состава, современной техникой и рекордным военным бюджетом, в 2021 финансовом году он составил 51,5 миллиарда долларов. Также есть опасения, что использование Японией армии в операциях за рубежом обострит отношения Токио со многими странами. Если в июне законопроект о референдуме касательно изменений в конституцию будет принят, то это, скорее всего, расколет страну на два лагеря. Действующая конституция Японии вступила в силу 3 мая 1947 года после того, как страна капитулировала во Второй мировой войне. Разработка конституции велась под контролем США, добивавшихся того, чтобы Япония не имела возможности вновь стать мощной военной силой. Отсюда появилась статья 9 конституции, которая запрещает Японии вести войны и иметь вооруженные силы.

В мире Восточная Азия Япония

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