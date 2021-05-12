Испанские курьеры недовольны новым законом

Курьеры в Испании оказались недовольны новым законом, который, по идее, должен защищать их права. Несколько тысяч человек даже вышли на улицы десятка городов по всему королевству, чтобы выразить свой протест.

Такая парадоксальная ситуация сложилась в Испании после того, как Верховный суд несколько месяцев назад приравнял самозанятых, занимающихся доставкой товаров, в первую очередь еды, к обычным работникам. В соответствии с тем вердиктом правительство пиренейского королевства подготовило закон, который обязывает онлайн-платформы, через которые оформляются заказы, официально трудоустроить курьеров, тем самым защитив их права, оградив от злоупотреблений со стороны работодателей. Последним дали три месяца, чтобы оформить новые трудовые отношения и начать платить все положенные налоги и взносы, отмечает xataka.com.

Однако, как оказалось, самим курьерам это совсем не нужно. По их словам, их прекрасно устраивала сложившаяся ситуация. Стать курьером мог любой, работа предусматривала гибкий график, что крайне важно, например, для студентов. "Нам нужна была такая гибкость, а теперь ее у нас отнимают", - говорят участники акций протеста. По их мнению, изменение законодательства оставит их без работы и денег, поскольку компании смогут принять лишь ограниченное количество работников, к тому же на временные контракты, что устраивает далеко не всех. Есть и опасения, что фиксированная зарплата будет гораздо меньше того дохода, что курьеры получают сейчас.

"Это несправедливый закон. Закон о курьерах был принят без учета мнения самих курьеров", - говорят они.