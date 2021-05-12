Удаленку узаконили, но вопросов меньше не стало. Новый дистанционный труд получил правовую основу в январе этого года.

Юридически удаленная работа закреплена в Федеральном законе от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях". Главное в законе - порядок взаимодействия с сотрудниками. Теперь организациям и предприятиям нужно не просто изменить локальные акты, но и заново выстроить удаленную работу. А какие права и возможности появляются у сотрудников? Из разных регионов пришли десятки вопросов, касающихся удаленки. Некоторые из них мы попросили специально для "РГ" - Недели прокомментировать управляющего партнера юридической фирмы Елену Кожемякину.

Руслан Шишкаев, Рузаевка: Один из главных пунктов нового закона - компенсации и возмещение затрат при удаленке. И это не только интернет, но, скажем, покупка мебели, оплата за свет. Я только раз в неделю приезжаю в офис, а все остальное время работаю из дома. Есть ли у меня право на компенсацию затрат? И как это сделать? А если дома не оборудовано рабочее место, то можно ли рассчитывать на какое-то возмещение расходов от работодателя?

Елена Кожемякина: Все, что касается компенсации на удаленке, уместилось в несколько строк в ст. 312.6 ТК РФ. Особой ясности она не вносит. Четко понятны лишь два требования: компания компенсирует сотруднику использование личной техники и оборудования (или арендованной им). Условно говоря, "амортизация". И второе - также возмещает расходы, связанные с использованием этой техники. В первую очередь это оплата интернета. И все. А вот порядок, условия, сумму и т.д. работодатель должен определить сам и описать это в локальном акте, коллективном договоре и соглашении к договору. Т.к. все перечислено через запятые, видимо, во всех документах. Знаю несколько примеров, когда сотрудники требовали компенсировать расходы на электричество, оплатить покупку мебели, принтера и компьютера. ТК РФ это никак не комментирует. По факту все, что вы пропишете в нормативных актах компании и соглашении, которое подпишет сотрудник, то и будет компенсироваться. Но принцип такой: если просьбы сотрудника напрямую связаны с выполнением трудовой функции, лучше возмещать расходы. В том числе оплатить оборудование рабочего места дома, хотя напрямую и четко в ТК РФ этого нет. Оплата за электричество сюда все же скорее не входит. Альтернатива всем этим подсчетам (за что компенсировать, за что нет) - просто зафиксировать сумму, допустим, 50 рублей в день или 1000 рублей в месяц - на покрытие расходов, связанных с использованием личной техники на удаленной работе. Это законно и в принципе достаточно.

Независимо от того, постоянная, временная или комбинированная удаленка у сотрудника (ездит в офис и частично дома), он иногда пользуется техникой домашней, а значит, имеет право на компенсацию.

Можно зафиксировать, допустим, 50 рублей в день или 1000 рублей в месяц - на покрытие расходов, связанных с использованием личной техники на удаленной работе. Это законно и в принципе достаточно

Антонина Макарова, Якутск: Как в условиях удаленки решается вопрос с территорией работы? Нужно ли устно/письменно уведомлять своего начальника, если, допустим, на какое-то время я решу уехать к внукам в другой регион, но при этом буду находиться на связи и продолжать выполнять свою работу?

Елена Кожемякина: Про время взаимодействия закон говорит четко. Про территорию такого уточнения нет. Более того, в самом понятии дистанционной работы сказано, что человек трудится не на территории работодателя, а на неподконтрольной ему. То есть компания, по сути, не знает, где его сотрудник фактически работает, и не должна знать. С другой стороны, есть основание для увольнения, когда сотрудник сменил территорию работы, из-за чего не смог дальше выполнять обязанности. Вот такой парадокс.

Поэтому мы рекомендуем работодателю в допсоглашении с сотрудником указывать территорию его работы - город или регион. У нас много примеров на практике, когда сотрудник работал из другого города и даже другой страны. Главное - не разрешенный срок (вы можете установить любой), а именно территория, чтобы работодатель знал это. И время для возврата - за какое время требовать возврат в офис, по разовому вызову или в том случае, если удаленная работа отменяется.

Олеся Данилова, Пушкино: За что могут уволить сотрудника, работающего удаленно или частично удаленно? Мне известно только основание, если в течение двух дней без уважительной причины не выходишь на связь. А за что еще можно уволить?

Елена Кожемякина: Для сотрудника, работающего в режиме частичной или временной удаленки, действуют общие основания для увольнения: сокращение штата, виновные действия (взыскания, прогул), соглашение сторон и т.д. Кроме того, для удаленщиков есть два дополнительных основания для увольнения - невыход на связь без уважительной причины в течение двух дней и смена местности работы, если из-за этого сотрудник не смог выполнять свои обязанности.

Ольга Шепелева, Тамбов: Что считается ненормированной работой? И как получить дополнительные дни к отпуску?

Елена Кожемякина: Ненормированный режим - по сути, еще один "открытый" вопрос ТК РФ. Его регулируют ст. 101 и 119 ТК РФ, но сказано там немного. Эпизодическое привлечение к работе сверх установленного времени, и все. Плюс, если такой режим установлен, работодатель обязан дать минимум три дополнительных дня к оплачиваемому отпуску. Больше - уже на усмотрение работодателя. А далее - дело трактовок и мнений работодателя. Именно поэтому для многих должностей компании часто в трудовом договоре пишут "установлен ненормированный день". Сделано это, чтобы исключить риск оплаты сверхурочной работы - ведь ее надо отдельно оплачивать и к ней нельзя привлекать слишком часто. Но если за сверхурочку платить надо, то за ненормированный день работодатель "расплачивается" только дополнительными днями отдыха. В итоге предметом спора всегда является именно слово "эпизодически". Если сотрудник докажет постоянное привлечение к допработам, тогда это будет сверхурочный труд. Но трудовых споров на эту тему пока не так много.

Алгоритм следующий: при подписании трудового договора сотрудник должен убедиться, что ему установлен ненормированный рабочий день. Работодатель обязан сообщить, сколько дней дополнительного отпуска будет предоставлено (по умолчанию - три, но компания может установить и больше). При формировании графика отпусков сотрудник указывает, когда он планирует свои даты.

Ирина Гусева, Кисловодск: Если в рабочее время, находясь дома и работая удаленно, человек получил травму (ногу сломал, обварился кипятком, получил сильный ушиб после падения на него книжной полки), будет ли это относиться к травме на производстве? И можно ли получить компенсацию на лечение?

Елена Кожемякина: Для дистанционных сотрудников у работодателя минимум требований по охране труда. Но первое, что необходимо знать, - офисный сотрудник или дистанционный - расследовать несчастный случай необходимо в обязательном порядке. И только комиссия, которая расследует это - а в нее, кстати, входят и работодатель, и представители надзорных органов, - примет решение, будет ли травма производственной. Если сотрудник пошел в рабочее время в магазин за хлебом, вряд ли это будет связано с работой. А если он выполнял задание работодателя - например, шел на почту для отправки документов, это признают производственной травмой.

Поэтому сложно по умолчанию трактовать отнесение конкретных ситуаций к производственным травмам. Есть примеры, когда сотрудник отключал принтер дома и его ударило током, и даже когда получил ожог, выворачивая лампу над компьютером, - в этих случаях травму признали связанной с производством. Были ситуации, когда человек шел по лестнице подъезда - встречал сотрудника компании (лифт не работал), упал и сломал руку, - травму признали не связанной с производством.

В любом случае сотрудник получит выплаты по больничному, ведь у него есть полис ОМС. Плюс к этому работодатель ежемесячно платит страховые взносы на травматизм. Благодаря этому пострадавший получит выплаты от государства.