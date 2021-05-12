До приемной кампании 2021 года остается чуть больше месяца. Как будет проходить прием в вузы? Какие самые популярные направления?

Чуть больше месяца до старта приемной кампании: пора решать, куда поступать. Фото: Сергей Михеев/РГ

Ректоры знакомят абитуриентов с особенностями приема.

Так, в РУДН в 2021 году смогут принять больше первокурсников: количество бюджетных мест увеличено до 2150. Об этом рассказал ректор Олег Ястребов.

- Документы начнем принимать с 18 июня как в очном формате, - можно приехать в университет лично, но с соблюдением всех мер санитарной безопасности, - так и онлайн, - уточнил руководитель РУДН.

Особенность этого года для всех вузов - прием в одну волну. И это, по мнению ректоров, большой плюс. Почему?

Раньше 80 процентов абитуриентов зачисляли в первую волну, а где-то через неделю добирали оставшиеся 20 процентов. Ребята ждали второй партии списков, не могли определиться, бегали между вузами и в итоге иногда вообще оставались "за бортом". Теперь такого не будет.

Самая важная дата для абитуриента 2021 года - 2 августа. Именно в этот день вузы опубликуют на сайтах конкурсные списки. 6 августа пройдет зачисление олимпиадников,17 августа - зачисление на основные конкурсные места.

- Победители и призеры олимпиад, а также высокобалльники будут получать в РУДН повышенную стипендию, - пообещал Олег Ястребов. - Олимпиадники смогут рассчитывать на сумму до 25 тысяч рублей, высокобалльники (270+ баллов, а по некоторым направлениям - 240+) - на 15 тысяч рублей.

Главный день для абитуриентов 2021 года - 2 августа: публикуются конкурсные списки

Топ-3 направлений подготовки в РУДН: медицина, экология, информационные технологии. Выделяется и лингвистика: в этом году вуз вошел в топ 100 лучших вузов по этому направлению в рейтинге QS. Из новых направлений в РУДН в этом году "Биология" в бакалавриате, "Дизайн архитектурной среды" и "Управление сестринской деятельностью" в магистратуре.

Также 18 июня откроет свои двери для абитуриентов МГТУ им. Баумана. По словам ректора Бауманки Анатолия Александрова, вуз готов к очному приему документов, но в полной мере будут принимать и дистанционно: через сервис "Поступи в вуз онлайн", через личный кабинет абитуриента на сайте вуза или по почте.

- В этом году принимаем на первый курс 5716 человек - на все формы обучения, - рассказал Анатолий Александров. - У нас прибавилось еще 100 бюджетных мест. В основном увеличение по космическим специальностям и по информационным технологиям. Наша особенность - большой прием ребят по целевому набору, например на машиностроение.

Прогноз от ректора Бауманки: самый большой конкурс в вузе будет на направления, связанные с информационными технологиями, нанотехнологиями, фотоникой, биомедицинской техникой, плазмой.

Всегда популярны в МГТУ и автомобильные направления.

В РГСУ работу с абитуриентами начали еще с осени прошлого года.

- Судя по регистрации в личных кабинетах на нашем сайте, сегодня популярны самые разные направления: от журналистики, лечебного дела до ИТ и международных отношений. Востребовано все. Огромный интерес у ребят из регионов, - рассказала ректор вуза Наталья Починок.

Из "новелл" этого года ректор РГСУ отметила создание цифровых профилей. Что это такое?

- Начиная с первого, второго курсов система больших данных нашего вуза собирает не только всю образовательную информацию об учебе студента, но и о его участии в конкурсах, научных проектах, волонтерстве, стажировках, - пояснила Наталья Починок. - Такое краткое резюме. Его можно в режиме реального времени отправить в нужную компанию. Или наоборот: сам работодатель с легкостью может найти себе сотрудника или стажера "по душе": система цифровых профилей интегрирована в работу государственного портала "Работа в России". Это огромный плюс для ребят, ведь большинство из них сегодня готовы совмещать учебу и работу или подработку.

Профессии будущего, по версии ректора РГСУ: информационные технологии, экология, техносферная безопасность.