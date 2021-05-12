Какие тенденции наблюдаются на авторынке Союзного государства

Новые легковые автомобили на российском рынке за год выросли в цене на 12% и будут дорожать дальше, рассказали "СОЮЗу" представители авторынка. Чтобы успеть приобрести автомобиль до очередной индексации, россияне стали чаще привлекать автокредиты.

По итогам первого квартала этого года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого, цены выросли по всем сегментам, пояснили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". Стоимость автомобилей выросла в среднем от 3 до 7% в зависимости от марки, уточняет директор по маркетингу компании "Авилон" Андрей Каменский. "Во втором квартале новые автомобили подорожают в среднем на 3%. С 1 мая цены вновь были изменены от 2 до 3,5% на определенные модели Mercedes и Volkswagen", - приводит он пример.

Повышению цен в первую очередь способствует курсовая разница, за 2020 год рубль потерял порядка 30% к евро. "Понятно, что производители не могут работать в убыток долгое время, поэтому продолжится рост цен, компенсируя убытки прошлого периода", - прогнозируют в ассоциации.

Убытки были связаны с ограничениями из-за пандемии, когда автосалоны не могли работать. Но более существенный удар по рынку нанесла приостановка работы автозаводов. Прекращение поставок автомобилей привело к постепенному вымыванию моделей на рынке и их дефициту. А это, в свою очередь, также подтолкнуло рост цен.

Дефицит не удалось полностью устранить и в первом квартале этого года, хотя он идет на спад. Пока нехватка в той или иной мере до сих пор ощущается в каждом бренде, отмечают в ассоциации. На авторынке России спрос по-прежнему превышает предложение также в апреле и мае этого года, добавляет генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. Пока полностью не восстановится работа автоконцернов, такое положение сохранится, считает он.

В итоге дефицит и рост цен подогревают спрос. Россияне стараются совершить покупку до очередной индексации, указывают участники авторынка. При этом они рассчитывают, что спрос будет достаточно стабильным и даже станет расти. Но пока продажи не восстановились. В первом квартале 2021 года в России было продано 387,3 тысячи автомобилей, что на 2,8% меньше показателей за аналогичный период прошлого года и на 2% меньше, чем за январь-март 2019 года. Как отмечает Мигаль, в апреле уже наблюдалась положительная динамика, и, хотя результатов прошлого года достичь еще не удалось, рынок постепенно восстанавливается.

Продажи транспортных средств в Беларуси по итогам 2020 года просели на 18%, и эта тенденция продолжается

Стимулировать продажи мог бы также рост доходов населения. Но к этому пока нет предпосылок, указывают в ассоциации автодилеров. Скорее поддерживать продажи будут государственные программы, в частности льготное автокредитование. С господдержкой уже было продано почти 50 тысяч автомобилей. Теперь представители авторынка рассчитывают, что продление финансирования даст существенный толчок для продаж в массовом сегменте.

Тем временем потребители ищут способы приобрести автомобиль в условиях нехватки средств. "Мы видим тенденцию к увеличению доли автомобилей, купленных в кредит, и приему транспортных средств покупателя в трейд-ин. В существующих обстоятельствах и при отсутствии скидочных программ это самое выгодное решение", - отмечает Каменский.

В итоге, популярность автомобиля во многом зависит от его стоимости. Как и в прошлом году, лидерами продаж в первом квартале 2021 года стали наиболее доступные по цене автомобили LADA, KIA, Hyundai. Но это средние показатели по рынку. В отдельных конкретных случаях лучше всего продаются те автомобили, которые есть в наличии в дилерских центрах, указывают участники рынка. Например, если в одних салонах нет дефицита у Skoda, Chery и Renault, то и продажи этих марок растут. В другом случае в массовом сегменте наибольшее количество сделок приходится на модели Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

В сегменте премиальных автомобилей, где цена не является важным фактором, лидерами спроса стали Audi A6, Mercedes E-класс и BMW пятой серии, отмечают автодилеры.

Кроме того, растет спрос на подержанные автомобили, что, кстати, привело к ускоренному росту цен. Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам апреля 2021 года составила 726 тысяч рублей, что на 20% выше цен апреля 2020 года, отмечают в агентстве "Автостат". При этом динамика цен на вторичном рынке заметно отличается в зависимости от моделей и их возраста. Если, к примеру, кроссовер Renault Duster в возрасте пяти лет подорожал за год на 28%, то трехлетний седан LADA Vesta повысился в цене в среднем на 22%, а семилетний внедорожник Chevrolet Niva - на 19%.

Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Евгений Гайва

А как в Беларуси

Коронавирус и новые экономические реалии перевернули жизнь белорусских автомобилистов. Продажи транспортных средств по итогам 2020 года просели на 18%, в нынешнем году тенденция продолжилась.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, объединяющей официальных представителей почти 30 ведущих мировых автомобильных марок, в первом квартале 2021 года в стране реализовано 9057 автомобилей - на 43,5% меньше, чем за тот же период 2019-го. Дилеры в начале весны отметили рост продаж, однако он не был существенным.

Структура продаваемых легковых авто по итогам 2020 года такова: техника российского производства - чуть более 70%, 17% - машины Geely белорусского производства, остальные 13% - чистый импорт и импорт через Россию. 2021 год особых изменений не принес. По итогам первого квартала лидером продаж стала LADA: белорусы приобрели 2329 единиц техники российского гиганта. Вторая позиция у Geely - 1433 авто. На третьем месте Volkswagen, продавший 1075 единиц. За ним KIA (912 авто), Skoda (845) и Renault (729).

Помодельный рейтинг в первом квартале выглядит так: лидер - LADA Vesta (452 экземпляра), в числе лучших также Volkswagen Polo Sedan (352) и Geely Coolray (335), далее - KIA Rio Sedan и Hyundai Creta, LADA Granta, LADA Largus, LADA Niva и Geely Atlas.

Негативные тенденции на рынке продаж новых автомобилей связаны с малопривлекательными условиями кредитования, снижением покупательской способности населения и девальвационными ожиданиями потребителей.

Есть и хорошие новости. В Беларуси верят в активное развитие электротранспорта и создают для этого предпосылки. В стране уже более 2,5 тысячи электрокаров, и количество таких машин растет в геометрической прогрессии. По мнению дистрибьютора электромобилей Tesla в Беларуси Артура Туманова, к 2030 году парк электромобилей на дорогах страны может составить 14% от общей численности транспортных средств.