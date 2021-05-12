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Какие ваши данные "забирает" WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
12.05.2021,  
17:59
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В январе 2021 года вокруг WhatsApp разразился скандал: разработчики потребовали от пользователей в краткие сроки согласиться с новыми условиями использования сервиса.

Многих встревожило, что эти условия предусматривают передачу в компанию Facebook (она владеет WhatsApp) более широкого списка пользовательских данных, чем раньше. После критики и частичного ухода аудитории в другие сервисы WhatsApp согласился перенести сроки принятия новых правил на 15 мая, однако менять сами правила не стал.

WhatsApp назвал новые даты "отключения" пользователей

Согласно обновленным условиям обслуживания, WhatsApp может передавать в Facebook регистрационные данные (включая мобильный номер), сведения о транзакциях и IP-адрес, информацию об устройстве. Также есть данные, собираемые в автоматическом режиме или получаемые от "третьих сторон" - этот список доступен на сайте WhatsApp.

В то же время, как сообщается на сайте мессенджера, WhatsApp и его сотрудники (а также Facebook) не могут читать переписку, следить за местоположением, хранить журналы звонков и сообщений, слушать звонки, делиться с Facebook контактами.

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