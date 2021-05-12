Какие ваши данные "забирает" WhatsApp

В январе 2021 года вокруг WhatsApp разразился скандал: разработчики потребовали от пользователей в краткие сроки согласиться с новыми условиями использования сервиса.

Многих встревожило, что эти условия предусматривают передачу в компанию Facebook (она владеет WhatsApp) более широкого списка пользовательских данных, чем раньше. После критики и частичного ухода аудитории в другие сервисы WhatsApp согласился перенести сроки принятия новых правил на 15 мая, однако менять сами правила не стал.

Согласно обновленным условиям обслуживания, WhatsApp может передавать в Facebook регистрационные данные (включая мобильный номер), сведения о транзакциях и IP-адрес, информацию об устройстве. Также есть данные, собираемые в автоматическом режиме или получаемые от "третьих сторон" - этот список доступен на сайте WhatsApp.

В то же время, как сообщается на сайте мессенджера, WhatsApp и его сотрудники (а также Facebook) не могут читать переписку, следить за местоположением, хранить журналы звонков и сообщений, слушать звонки, делиться с Facebook контактами.