Какой налог платит за квартиру россиянка в Беларуси

Аренда

"Более десяти лет работала в Беларуси, приобрела квартиру в Минске. Недавно по семейным обстоятельствам вернулась к себе на родину в Мурманск. Минскую квартиру планирую сдавать в аренду. Какой налог мне нужно будет платить и какие документы потребуются для оформления аренды? Валентина Судник, Мурманск".

При сдаче в аренду находящейся в собственности квартиры алгоритм для россиян точно такой же, как и для жителей Беларуси. С потенциальными жильцами надо в письменной форме заключить договор найма, в котором будут прописаны размер платы и срок сдачи в аренду. С момента заключения договора до момента предоставления жилья в пользование договор найма должен быть зарегистрирован. Это можно сделать в исполкоме или организации жилищно-коммунального хозяйства. Доходы, которые вы будете получать от сдачи квартиры, облагаются подоходным налогом в соответствии с размерами, установленными областными советами и Минским городским Советом. Платить его нужно каждый месяц. Cумма налога будет варьироваться в зависимости от того, где именно находится квартира, - чем ближе к центру города, тем выше ставка. В Минске максимальная ставка подоходного налога с физического лица за сдачу в аренду одного жилого помещения составляет 34,3 белорусского рубля (примерно 1000 российских).

Правила

Можно ли провезти котенка в скоростном поезде "Ласточка" Минск - Москва?

"Хочу подарить котенка своей подруге-москвичке, к которой собираюсь в начале июня. Можно ли его взять в скоростной поезд "Ласточка", который недавно стал курсировать между российской и белорусской столицами? Нина Семенова, Орша".

По информации Белорусской железной дороги, пассажир имеет право провозить с собой комнатных животных (собак, кошек, птиц) при наличии соответствующих ветеринарных документов, в специальной таре (переноске) в счет нормы ручной клади на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Пассажирам, желающим осуществить поездку с комнатными животными, рекомендуется приобретать проездные документы в вагон N 1. Он относится к базовому классу обслуживания, стоимость проезда по маршруту Минск - Москва, а также в обратном направлении составляет 49,38 белорусского рубля. И не забудьте, что при посадке в поезде обязателен тест ПЦР, сделанный не раньше чем за три дня до поездки (при посадке в Москве - для граждан РФ, при посадке в Минске - для граждан РБ).

Контакты

Когда из Минска полетят иностранные лоукосты?

"Слышал, что из Беларуси в этом году начнут летать лоукосты венгерской авиакомпании WizzAir. Хотелось бы точнее узнать, когда это произойдет? Сергей Акимов, Брянская область".

Как сообщили в Национальном аэропорту Минск, лоукосты венгерской авиакомпании WizzAir должны были начать полеты из Беларуси в апреле. Но пандемия приостановила их приход в Беларусь. Работа по подписанию договора начата еще полтора года назад, и все условия с авиакомпанией давно согласованы. Сотрудники аэропорта также обратили внимание на то, что в последние годы с другим лидером среди лоукостов - ирландской авиакомпанией Ryanair - переговоров не велось: "Ryanair нужны стабильные направления с большим пассажиропотоком из точки в точку. Однако наш аэропорт придерживается хабовой модели". Тем не менее благодаря "Белавиа" и сотрудничеству этой компании с иностранными авиакомпаниями у Национального аэропорта развита маршрутная сеть, которая обеспечивает возможность и удобные условия пассажирам для пересадки на другие направления в кратчайшие сроки.

Роддом

Практикуются ли в Беларуси партнерские роды?

"В июне мы с женой ждем появления на свет нашего первенца. Недавно супруга уехала к родителям в Минск, собирается там рожать. Практикуются ли в Беларуси партнерские роды? Моя супруга и я хотели бы быть вместе во время этого волнительного события. Иван Терехов, Ленинградская область".

Министерство здравоохранения Беларуси разрешило проведение партнерских родов при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по COVID-19 и в отдельных индивидуальных родильных залах, сообщили в пресс-службе министерства.

У партнера должна быть медицинская справка о состоянии здоровья, которая подтверждает отсутствие контакта с инфекционными пациентами. Она должна быть выдана не позднее 2-5 дней до даты партнерских родов. Также необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, выполненного за 2-5 дней до партнерских родов. Вместо него может быть отрицательный результат экспресс-теста на антиген COVID-19, сделанного партнеру в приемном отделении родильного стационара организации здравоохранения. Кроме того, партнер должен пройти термометрию и опрос о состоянии здоровья в организации здравоохранения, ему также нужно обработать руки антисептическим средством перед входом в отделение (родильный зал). Партнер должен использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинская маска или респиратор), а также иные средства индивидуальной защиты и санитарной одежды в соответствии с правилами внутреннего распорядка организации здравоохранения.