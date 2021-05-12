На каждую тысячу кубометров легально заготовленной древесины в среднем приходится 5 кубометров незаконной рубки. Такие результаты показал космический мониторинг в течение первых трех месяцев этого года, сообщили в Рослесинфорге. В зону спутникового наблюдения в этот период попали почти 60 млн га лесного фонда, расположенные в 15 регионах страны.

"За три месяца наблюдения в восьми регионах России выявлено 49 крупных случаев незаконных рубок, объем каждого из них превышал 50 тысяч кубометров, - сообщили в Рослесинфорге. - Общий ущерб составил 437 млн рублей". Еще в семи регионах мониторинг масштабного браконьерства не выявил.

Спутниковый мониторинг за состоянием лесов призван бороться с лесными пожарами и незаконными вырубками, объяснили ранее в Рослесхозе. Данные дистанционного наблюдения позволяют обнаружить место, где ведется незаконная заготовка древесины, и нагрянуть к нарушителям вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Тем самым исключается какая бы то ни было личная заинтересованность лесного инспектора. Как объяснили в ведомстве, порой они закрывали глаза на правонарушения просто из-за опасений за свою жизнь. В ситуации, когда за происходящем в лесу наблюдает не конкретный человек, а средства объективного контроля, возможностей скрыть ситуацию становится меньше.

Крупные незаконные рубки зафиксированы в Бурятии и Башкортостане, Забайкальском и Красноярском краях, а также Архангельской, Иркутской, Свердловской и Тверской областях. В среднем на 1 млн га территорий лесничеств, "просматриваемых" из космоса, нелегально было срублено 872 кубометра древесины, уточнили в Рослесинфорге. Год назад тот же самый показатель составлял 1,2 тыс. кубометров, добавили в организации.

Сложная ситуация по традиции сложилась в Иркутской области, отметили в Рослесинфорге. В этом регионе "черные лесорубы" нанесли денежный ущерб на 346 млн рублей. На каждую тысячу кубометров легальной вырубки здесь пришлись 12,6 кубометра браконьерской, а средний масштаб незаконной заготовки зафиксирован на уровне 1,2 тыс. кубометров на 1 млн га леса.

Максимальный средний объем незаконной вырубки обнаружен в Красноярском крае - больше 1,4 тыс. кубометров древесины на 1 млн га лесных угодий. Однако в рублевом выражении ущерб оказался не таким большим - 75 млн рублей.

В других регионов масштабы браконьерства скромнее. Например, в Свердловской области - 281 кубометр на 1 млн га, в Тверской - 231 кубометр на 1 млн га, в Бурятии - 104 кубометра на 1 млн га.

"Всего в 2021 году мониторинг будет проведен в 37 субъектах страны на площади 211,5 млн га, - заверили в Рослесинфорге. - Как правило, наибольшее количество незаконных лесозаготовок приходится на начало года".