Власти Киргизии и Таджикистана (РТ) договорились о том, где пройдет линия разграничения еще на 112 километрах границы. Речь, как поясняют официальные источники, идет об участках на стыке Лейлекского и Баткенского районов КР с Согдийской областью РТ.

Ускорить процесс демаркации границы стороны решили после кровавого конфликта, унесшего жизни 55 граждан двух стран. В большинстве случаев - мирных жителей сел, расположенных по обе стороны рубежа. Но вопреки ожиданиям местного населения территории, на которых несколько дней назад развернулось вооруженное противостояние, в число описанных участков пока не войдут. Их судьба еще будет обсуждаться на уровне экспертов. Как сообщают в правительстве Киргизии, рабочие группы обеих стран планируют приступить к проведению топографических работ и описанию проектной линии государственной границы у пострадавших населенных пунктов до 17 мая.

Стороны договорились, что до завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления киргизско-таджикской границы решат застарелую проблему автомобильного сообщения между основной территорией РТ и анклавом Ворух. Люди и транспорт смогут передвигаться между ними беспрепятственно. С этой целью стороны совместно построят дорогу в объезд населенных пунктов Киргизии. Использовать и содержать ее будет Таджикистан. Статус же проектируемой трассы определят отдельным государственным соглашением. Полевое обследование данного участка планируют завершить до 1 июня 2021 года.

- Строительство и ввод в эксплуатацию данной автомобильной дороги произойдут только после подписания отдельного межгосударственного соглашения между двумя странами, - подчеркивают в кабинете министров Киргизии. - При этом до подписания данного соглашения стороны договорились приступить к проектному описанию линии прохождения границы на участке Ворух. Строительство автодороги не подразумевает предоставление коридора таджикской стороне по территории Баткенского района.

По словам главы правительственной комиссии по вопросам границ КР, председателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР Камчибека Ташиева, последний раунд переговоров с таджикской стороной был долгим и тяжелым. "Нам от другого государства не нужно ни метра земли, но и свою не отдадим, - утверждает он. - Мы вместе с руководством Киргизстана будем стоять на этой позиции до конца".

- Мы должны добиться того, чтобы люди жили в мире и взаимопонимании, - заявил, в свою очередь, руководитель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов, возглавлявший на переговорах правительственную делегацию Таджикистана.

Досье "РГ"



Незадолго до трагического инцидента, который едва не перерос в полномасштабную пограничную войну, Киргизия предложила Таджикистану обменяться территориями, чтобы закрыть вопрос о спорных участках. Однако эта инициатива не нашла понимания в Душанбе, где определяют линию границы по картам первой половины прошлого века и материалам национально-территориального размежевания 1924-1927 годов. Бишкек, в свою очередь, опирается на документы более позднего периода.



Протяженность границы составляет около 970 километров. К моменту конфликта на 504 из них удалось провести демаркацию.