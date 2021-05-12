Новости

Умер самый старый актер планеты, звезда фильмов Хичкока Норман Ллойд 09:23
Создатели объяснили "убийственный" дизайн Су-57 09:18
Индия установила новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки 08:55
Бразилия отказалась от препарата AstraZeneca при вакцинации беременных 08:22
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья 07:55
Володин сообщил о подготовке мер по ограничению использования пальмового масла 07:52
Омбудсмен: Устроивший стрельбу в школе Казани на учете не состоял 07:42
Овечкин установил антирекорд по голам за сезон 07:15
Во Франции глава генштаба призвал военных уйти в отставку из-за письма властям 06:37
Оливер Стоун заявил о развязанной против России информационной войне 06:33
В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году 06:14
На Кубе начали прививать от COVID-19 местным препаратом Abdala 06:08
Армия Израиля заявила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС 05:55
Власти Флориды объявили режим ЧП из-за перебоев в поставках топлива 05:28
В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров 04:51
В ВОЗ сообщили о снижении числа заражений и смертей от COVID-19 в мире 04:37
НАСА: Россия и США будут вместе искать причины утечки воздуха на МКС 03:30
Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали еще три человека 02:56
Военные Сирии при поддержке ВКС уничтожили более трехсот террористов 02:19
Турция с 15 мая отменит ПЦР-тесты на COVID-19 для туристов из 16 стран 02:08
США продлили на год санкции против Йемена 00:53
Спецпосланник ООН призвал Палестину и Израиль остановить насилие 00:51
Армия Израиля сообщила о запуске свыше 600 ракет из сектора Газа 00:31
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 00:24
Трамп объяснил конфликт на Ближнем Востоке слабостью Байдена 00:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 06:41
Рубрика: В мире

Процесс демаркации ускорился

Киргизия и Таджикистан договорились об описании еще 112 километров границы
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 102(8453)
Президент Киргизии Садыр Жапаров встречается с жителями пострадавших сел. Фото: Пресс-служба президента КР Президент Киргизии Садыр Жапаров встречается с жителями пострадавших сел. Фото: Пресс-служба президента КР
Президент Киргизии Садыр Жапаров встречается с жителями пострадавших сел. Фото: Пресс-служба президента КР
Власти Киргизии и Таджикистана (РТ) договорились о том, где пройдет линия разграничения еще на 112 километрах границы. Речь, как поясняют официальные источники, идет об участках на стыке Лейлекского и Баткенского районов КР с Согдийской областью РТ.

Ускорить процесс демаркации границы стороны решили после кровавого конфликта, унесшего жизни 55 граждан двух стран. В большинстве случаев - мирных жителей сел, расположенных по обе стороны рубежа. Но вопреки ожиданиям местного населения территории, на которых несколько дней назад развернулось вооруженное противостояние, в число описанных участков пока не войдут. Их судьба еще будет обсуждаться на уровне экспертов. Как сообщают в правительстве Киргизии, рабочие группы обеих стран планируют приступить к проведению топографических работ и описанию проектной линии государственной границы у пострадавших населенных пунктов до 17 мая.

Стороны договорились, что до завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления киргизско-таджикской границы решат застарелую проблему автомобильного сообщения между основной территорией РТ и анклавом Ворух. Люди и транспорт смогут передвигаться между ними беспрепятственно. С этой целью стороны совместно построят дорогу в объезд населенных пунктов Киргизии. Использовать и содержать ее будет Таджикистан. Статус же проектируемой трассы определят отдельным государственным соглашением. Полевое обследование данного участка планируют завершить до 1 июня 2021 года.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Лавров приветствовал договоренности между Киргизией и Таджикистаном

- Строительство и ввод в эксплуатацию данной автомобильной дороги произойдут только после подписания отдельного межгосударственного соглашения между двумя странами, - подчеркивают в кабинете министров Киргизии. - При этом до подписания данного соглашения стороны договорились приступить к проектному описанию линии прохождения границы на участке Ворух. Строительство автодороги не подразумевает предоставление коридора таджикской стороне по территории Баткенского района.

По словам главы правительственной комиссии по вопросам границ КР, председателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР Камчибека Ташиева, последний раунд переговоров с таджикской стороной был долгим и тяжелым. "Нам от другого государства не нужно ни метра земли, но и свою не отдадим, - утверждает он. - Мы вместе с руководством Киргизстана будем стоять на этой позиции до конца".

- Мы должны добиться того, чтобы люди жили в мире и взаимопонимании, - заявил, в свою очередь, руководитель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов, возглавлявший на переговорах правительственную делегацию Таджикистана.

Досье "РГ"

Незадолго до трагического инцидента, который едва не перерос в полномасштабную пограничную войну, Киргизия предложила Таджикистану обменяться территориями, чтобы закрыть вопрос о спорных участках. Однако эта инициатива не нашла понимания в Душанбе, где определяют линию границы по картам первой половины прошлого века и материалам национально-территориального размежевания 1924-1927 годов. Бишкек, в свою очередь, опирается на документы более позднего периода.

Протяженность границы составляет около 970 километров. К моменту конфликта на 504 из них удалось провести демаркацию.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году
Оливер Стоун заявил о развязанной против России информационной войне
В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров
НАСА: Россия и США будут вместе искать причины утечки воздуха на МКС
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия