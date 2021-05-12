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12.05.2021 21:02
Рубрика: Общество

Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание"

Текст: Галина Мисливская

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко избран председателем наблюдательного совета общества "Знание", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Фото: Сергей Михеев
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"Двенадцатого мая в Москве состоялся III съезд Российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда, председателем Наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Заместителями главы набсовета стали помощники президента Владимир Мединский, Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, а также председатель общества "Знание" Любовь Духанина. Генеральным директором организации стал Максим Древаль - победитель конкурса "Лидеры России. Политика".

В состав совета вошли также министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Пресс-служба общества "Знание" также напомнила, что Максим Древаль 26 марта на встрече президента России Владимира Путина с набсоветом АНО "Россия - страна возможностей" предложил создать современную и технологичную платформу на базе общества, которая бы опиралась на просветительский опыт советских времен. Глава государства поддержал эту идею и 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска общества "Знание" на современной цифровой основе.

Общество Наука Президент Администрация Президента

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