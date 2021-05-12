Комитет ГД одобрил проект об изъятии коррупционных денег у чиновников

Документ предложен правительством РФ, поправки вносятся в законы "О противодействии коррупции" и "О банках и банковской деятельности". Проверять законность получения средств будут органы прокуратуры.

Норма об изъятии средств коснется не только самих чиновников, но также их супругов и несовершеннолетних детей, если они не представят сведений о законности получения средств на счетах. Нижний предел суммы, на которую может быть обращено взыскание, предлагается установить в размере 10 тысяч рублей.

Отметим, что сейчас изъять в доход казны можно земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, приобретенные незаконным путем.