В США стартовал громкий судебный процесс, результаты которого могут переменить всю индустрию мобильных приложений. Разработчик игр Epic Games подал в суд на компанию Apple, которая удалила из каталога App Store популярнейшую игру Fortnite.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Елена Березина

Начало разбирательству было положено летом 2020 года, когда Epic Games внедрила в игре систему прямых платежей. Она позволяет покупать внутриигровую валюту напрямую у разработчика, минуя платежную систему самой Apple. Тем, кто пользовался этим методом, делали 20-процентную скидку.

Apple же за пользование своей платежной системой берет комиссию в 30% от размера платежа. Прием платежей "в обход" компания сочла нарушением политики App Store и удалила игру.

Вскоре Fortnite была удалена и из Google Play. Но если владельцы Android-смартфонов могут скачать установочный файл с сайта Epic Games, то на iOS так не сделать.

Позднее более десятка компаний на волне возмущения основали коалицию Coalition for App Fairness и выразили намерение бороться с эксклюзивным правом магазинов на платежи внутри приложений. Кроме того, платформы вроде Apple не должны запрещать сторонние приложения, даже если они создают конкуренцию. В организацию вошли Epic Games, Spotify, разработчик приложения для знакомств Tinder и другие.

На этой волне Apple снизила комиссию с 30 до 15%, но только для разработчиков с доходом менее миллиона долларов в год, напоминает IT-эксперт Александр Баулин. "Конечно, полезно и важно помогать новичкам, но в остальном конфликт показал, что позиции дуополии сильны и всех в целом устраивают: разработчики готовы делиться своим куском пирога с Apple и Google", - говорит он.

Apple была родоначальником магазинов мобильных приложений и первой ввела комиссию в 30%, за ней последовали Google и Microsoft, говорит директор по инновациям Yode Group Андрей Ивашенцев: "Долгие годы разработчики были готовы отдавать треть прибыли, и эта сделка устраивала большинство. Конечно, многие были недовольны, и они оптимизировали расходы - например, переносили юридические лица в другие страны, где налоги ниже, экономя 15-20% выручки".

Apple была родоначальником магазинов мобильных приложений и первой ввела комиссию

Результат этого важнейшего за более чем два десятилетия антимонопольного разбирательства может быть переломным для рынка, уверен Дмитрий Рябинин, директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group. "Epic Games выступает не просто за снижение комиссии, а за доступ сторонних платежных решений на платформу Apple и запуск альтернативного магазина. Таким образом, в случае успеха кардинально улучшатся правила игры по возможностям монетизации для всех разработчиков приложений под iOS, а пользователи получат более доступную ценовую политику за счет снижения комиссии", - говорит он.

"Epic Games как компания, имеющая достаточную финансовую подушку, решила пошатнуть позиции Apple и пересмотреть рынок доставки мобильного контента. Они уже сделали это с ПК-геймингом, запустив собственный магазин со сниженными ставками для разработчиков в противовес текущему лидеру рынка - Steam. Имея существенный вес в игровом сообществе, Epic Games может себе это позволить", - добавляет Андрей Ивашенцев.

Однако глобально что-то изменить не удастся, считает Александр Баулин. "У Apple опыт тяжб больше, а у Epic Games нет команды сильных сторонников, нет альтернативы. Для США как государства нет стимула снижать доходы сильной компании, платящей налоги внутри страны. В Европе ещёможно было бы разыграть карту сильного положения Apple. Но Epic нужны Штаты и весь мир, - полагает эксперт. - Думаю, Epic Games могут прийти к соглашению с Apple, сделав условия чуть более выгодными для себя. Но для этого им нужно найти веские доводы для суда, а это выглядит сомнительно".

Шансы на победу примерно равны и во многом зависят от юридической аргументации, считает Рябинин. "Предполагаю, что процесс легко может растянуться на долгие месяцы, а в худшем случае займет годы. Но итоговое решение по важности для рынка вполне может превзойти исход иска Министерства юстиции США к Microsoft по аналогичным обвинениям в злоупотреблении положением Windows".

Microsoft еще три года назад, в 2018 году, снизила комиссии в своих каталогах до 5-15%

Microsoft еще в 2018 году снизила комиссии в своих каталогах до 5-15% в зависимости от канала привлечения пользователей, напоминает Андрей Ивашенцев. В случае же с Apple сложно оценить, насколько хороша или плоха монополия на рынках приложений. "Apple делала эту отрасль фактически с нуля и вкладывала собственные средства в то, во что никто не верил, меняя способы дистрибуции контента, форматы работы с аудиторией и так далее. Теперь от нее требуют все деньги, которые она сумела заработать, разделить на три. Справедливо это или нет - вопрос, на который нет однозначного ответа", - подчеркивает эксперт.