Компенсация за путевку в лагерь в среднем составит 10 тысяч рублей

Почти 4,5 млн детей смогут отдохнуть в этом году в детских оздоровительных лагерях, в том числе - 1,5 млн детей из неблагополучных семей или попавших в трудную жизненную ситуацию. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель направления развития детского отдыха при федеральном центре детско-юношеского туризма и краеведения Леонид Проценко.

Как и в прошлом году, из-за коронавируса в лагерях остаются ограничения на массовые мероприятия и проведение родительских дней, действует правило одномоментного заезда и выезда, то есть - забрать ребенка в период смены можно только насовсем, обратно его уже не примут. Однако в этом году с 50% до 75% увеличена наполняемость лагерей, к тому же дети смогут отдыхать лагерях, расположенных в других регионах. Причем, детские оздоровительные организации черноморского побережья уже объявили о готовности принимать отдыхающих со всей территории страны.

Еще одним новшеством этого года станет возврат половины стоимости путевки, которую родителям компенсирует государство. Исходя из этого, в среднем путевка в лагеря Краснодарского края, например, обойдется родителям в 25 тысяч рублей, учитывая, что ее полная цена, по данным bookingсamps.com составляет 50 тысяч рублей. По всей России ожидаемый кешбэк в среднем получится около 10 тысяч рублей. Сумма приблизительная, потому что в каждом регионе детский отдых стоит по-разному. Например, в Челябинске есть путевки по 10 и 16 тысяч рублей, а в Подмосковье их стоимость около 30 тысячи рублей.

Помимо этого, в ряде регионов предусмотрено свое квотирование путевок в лагеря или компенсация расходов на детский отдых отдельным категориям граждан. Например, стоимость полностью или частично может возмещаться бюджетникам.

Всего в 2021 году по данным апрельского мониторинга в период летней оздоровительной кампании должны открыться более 37 тысяч организаций отдыха детей и их оздоровления. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. В их числе - более 1,8 тысячи стационарных загородных лагерей, 3,5 тысячи лагерей труда и отдыха, более 1 тысячи профильных, 237 санаторных круглогодичных, 192 палаточных и почти 31 тысяча с дневным прибыванием детей. Все детские оздоровительные лагери включены в региональные реестры. Больше всего предложений по детскому отдыху помимо Краснодарского края представлено в Московской и Ульяновской областях, а также республиках Башкортостан и Татарстан. Наибольший охват детей оздоровительным отдыхом ежегодно обеспечивают Тюменская область, Санкт-Петербург и Москва.

Общий объем финансирования, запланированный всеми регионами на организацию отдыха и оздоровления детей летом в 2021 году, составит 48,8 млрд рублей.