Космический аппарат НАСА обнаружил постоянный гул глубоко в космосе

За пределами Солнечной системы, более чем в 14 миллиардах миль от Земли, космический корабль НАСА обнаружил любопытный постоянный гул в межзвездном пространстве. Слабые, но постоянные колебания были уловлены космическим кораблем "Вояджер-1", который после более чем четырех десятилетий путешествия вглубь космоса стал самым удаленным объектом в космосе, созданным человеком. Ученые говорят, что новое открытие, информация о котором была опубликована в журнале Nature Astronomy, "дает уникальный и невиданный ранее проблеск межзвездной среды - границы за пределами досягаемости Солнца и планет в нашем космическом соседстве".

"Вояджер-1" находится в интересной области космоса, размещенной за пределами гелиосферы, которая является защитным пузырем, окружающим все планеты Солнечной системы, - сказала в интервью Guardan Стелла Окер, докторант Корнельского университета в Итаке, Нью-Йорк , и один из авторов нового исследования. - Так что это действительно наш единственный инструмент для непосредственного изучения природы межзвездного пространства". Окер и ее коллеги пока не знают, что вызывает "гул", но он был измерен по ряби плазмы в так называемой межзвездной среде, смеси газа, излучения и частиц, составляющих пространство между звездами. Хотя это не настоящий звуковой сигнал, слабый гул проявился как вибрации в узкой полосе частот, добавила исследователь.

Раньше ученые могли проводить лишь мимолетные измерения межзвездной среды после периодических, но изолированных извержений Солнца, вызывавшие ударные волны, которые распространялись по Солнечной системе и за ее пределами. Новые результаты означают, что, отслеживая эти постоянные колебания в межзвездной среде, можно выявить определенные свойства этой среды, такие, как ее плотность. Это, в свою очередь, поможет астрономам лучше понять загадочную среду, находящуюся за пределами Солнечной системы. Ученые назвали новые открытия "феноменальными", потому что они могут многое рассказать о том, как похожий на кокон магнитный пузырь вокруг Солнечной системы взаимодействует с тем, что находится за его пределами.

"Вояджер-1" и его близнец-зонд "Вояджер-2" были запущены в 1977 году. Оба космических корабля пролетели мимо всех планет-гигантов во внешней Солнечной системе, прежде чем пересечь границу гелиосферы. "Вояджер-1" вошел в межзвездное пространство в 2012 году, а " Вояджер-2" последовал за ним в 2018 году. Ученые также заинтересованы в том, чтобы увидеть, будет ли дрон, передающий данные с внеземной орбиты уже 44 года, продолжать работу по мере того, как он продвинется все глубже в межзвездное пространство.