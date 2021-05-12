Крупнейший российский бриллиант продали за 14,1 млн долларов

Крупнейший в истории российской огранки бриллиант продали в Женеве на аукционе Christie's за14,1 млн долларов (почти 1,1 млрд рублей). Камень, получивший название The Spectacle стал самым дорогим лотом этого аукциона.

Бриллиант огранен из редкого алмаза 207,3 карата, добытого "Алросой" в 2016 году в Якутии. На изготовление бриллианта ушло более полутора лет.

В ноябре компания продала на аукционе Sotheby's другой редкий кристалл - "Призрак Розы" за 26,6 млн долларов. Это был самый крупный розовый бриллиант в истории России - 14,83 карата.