Кузнецова обратится в МВД для проверки безопасности школ Татарстана

Детский омбудсмен Анна Кузнецова собирается обратиться в МВД и Роскомнадзор с просьбой о проверке безопасности школ Татарстана, а также социальных сетей стрелявшего в школе в Казани.

"Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрел оружие, законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты?" - пишет она на своей странице в Facebook.

По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, в республике сегодня около 1400 школ, а психологов всего 576. "Как был решен вопрос охраны образовательного учреждения? В регионе более 1800 зданий общеобразовательных организаций, а имеют охрану только 1605", - отметила Кузнецова.