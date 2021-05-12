Лавров и Блинкен обсудили предложение Вашингтона о встрече президентов РФ и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложение Вашингтона организовать встречу лидеров двух стран. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Лавров и Блинкен обсудили подходы к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности. Кроме того, участники беседы обсудили взаимодействие РФ и США в Арктическом совете.