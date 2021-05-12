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12.05.2021 13:16
Рубрика: Культура

Летний кинотеатр музея "Гараж" покажет фильмы из программы Берлинале

Текст: Сусанна Альперина
Берлинский Международный кинофестиваль недавно объявил о том, что его программа Berlinale Summer Special пройдет в офлайн-формате с 9 по 20 июня. И все показы при этом будут на открытом воздухе. Всего 16 площадок, на которых зрители смогут посмотреть фильмы, премьеры которых ранее состоялись в феврале.

России есть, чем ответить. Уже в мае столичные зрители в летнем кинотеатре музея "Гараж" - Garage Screen - смогут посмотреть некоторые картины из программы Берлинале, а также другие кинофильмы. Кинотеатр откроется 13 мая. И уже в программе открытия - российские премьеры эксцентричной драмы "Девушка и паук" молодых швейцарских режиссеров Рамона и Сильвана Цюрхеров и минималистской комедии абсурда "Социальная гигиена" канадца Дени Коте, а также - остроумного докуфикшена "Планета" современной художницы Амалии Ульман.

Фото: Александр Иванишин
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"Девушка и паук" и "Социальная гигиена" разделили приз за лучшую режиссуру в конкурсе Encounters Берлинского кинофестиваля. А работа Амалии Ульман была номинирована на гран-при жюри американского кинофестиваля независимого кино "Sundance". Фильмы открытия будут показаны в рамках традиционной рубрики Garage Screen "Один раз увидеть". Она посвящена новым фестивальным фильмам, дата выхода которых в российский прокат неизвестна. Еще одним событием начала сезона в Garage Screen станет программа "Настроение - Вонг Карвай". С 16 по 23 мая зрителям представят на большом экране восемь отреставрированных картин гонконгского режиссера - в их числе российские премьеры фильмов "Пока не высохнут слезы", "Дикие дни", "Падшие ангелы", "Счастливы вместе", "2046" и режиссерской версии ленты "Рука", а также "Любовное настроение" и "Чунгкингский экспресс".

"Над реставрацией этих фильмов Вонг работал последние годы, и для него - поэта и летописца - этот проект является не просто перевыпуском своего наследия в новом качестве и в новой авторской редакции, но и концептуальным жестом в духе самого его кинематографа, чувствительного к сдвигам во времени", - рассказывает Евгений Гусятинский, программный директор Garage Screen.

В новом сезоне продолжатся показы фильмов с 35-мм и 16-мм пленки в рамках рубрики "Серебряные копии" (серебро - один из основных элементов, входящих в состав пленки), а также совместные проекты с Beat Film Festival и фестивалем экспериментальной музыки Fields. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Летний кинотеатр будет по-прежнему работать до конца сентября в павильоне, построенном по проекту ереванской архитектурной студии snkh - победителя конкурса на разработку архитектурной концепции летнего кинотеатра, проведенного Музеем "Гараж" и КБ Стрелка. Конкурс проводился каждый год, однако из-за ограничений 2020 года Музей принял решение не проводить новый конкурс и сохранить павильон для полноценной работы в 2021 году.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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