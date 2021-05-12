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12.05.2021 17:32
Рубрика: В мире

Люди всегда на первом месте: Какая стратегия у Китая в борьбе с COVID

2020 год принес одно из самых тяжелых испытаний в современной истории, когда смертельная пандемия посеяла хаос по всему миру и изменила жизнь сотен миллионов людей. Китай, самая густонаселенная страна в мире, встретил коронавирус "народным сопротивлением", с самого начала защищая жизнь и здоровье людей. Ухань - город, пострадавший от пандемии больше других - смог полностью восстановиться, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Для Китая не нова идея о том, что человек должен быть на первом месте. Как в 2016 году сказал председатель КНР Си Цзиньпин, партия и народ страны едины, они всегда были тесно связаны. Это базовая гарантия победы партии над трудностями и рисками. "Тот, кого поддерживает народ, обретет все государство, а тот, кто утратит народную поддержку, потеряет страну". Это классическая цитата из "Книги ритуалов" ("Ли цзи"), созданной более 2000 лет назад и включенной в состав конфуцианского "Пятикнижия". Эта мудрость остается актуальной и по сей день, достаточно взглянуть на то, как Китай справился с новой вспышкой коронавируса. Когда стало очевидно, что страна столкнулась с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, китайское правительство взяло на себя ответственность и приложило все усилия, чтобы вывести страну и ее народ из беды.

Послание было четким и ясным - люди всегда на первом месте.

Народное сопротивление

Основная битва против COVID-19 развернулась в центральной китайской провинции Хубэй и ее столице, городе Ухань. Туда были направлены лучшие врачи, оборудование и ресурсы, а все расходы на лечение покрывало государство. За месяцы борьбы с эпидемией более 42 тысяч медицинских работников со всего Китая прибыли в Хубэй. В Ухане были построены две специализированные больницы - Хуошэньшань и Лэйшэньшань, а также десятки временных госпиталей.

Чтобы помочь другим городам провинции Хубэй, Китай запустил план "совместной поддержки", призвав все регионы страны выбрать конкретный населенный пункт и сконцентрироваться на помощи ему.

10 марта 2020 года Си Цзиньпин лично инспектировал Ухань. Он навестил пациентов, поговорил с медперсоналом и общественными работниками, а также с полицейскими, военнослужащими и местными чиновниками, которые трудились на коронавирусном фронте. Он подчеркнул важность поддержки общества для победы в этой народной войне против вируса.

"Думаю, Китай среагировал превосходно, - заявил в интервью CGTN Стефен МакКлуа, консультант по информационным наукам Уханьского университета. - Потому что меры были приняты на всех уровнях, начиная от самого высшего, государственного, до низов, а именно общин и жилых комплексов, которые координировали свои действия. Я не думаю, что можно как-то справиться с пандемией, не имея такого огромного потенциала в виде активных граждан, которые строго следили за порядком. Не понимаю, как можно устанавливать локдауны, как в западных странах, не имея такой инфраструктуры".

Восстать из пепла

Во время поездки в Ухань Си Цзиньпин сказал: "Самоотверженные люди героического города определенно победят COVID-19 и добьются великих достижений в новую эпоху". Все усилия были не напрасны, и ожидания оправдались. После 76 дней упорной битвы карантин в Ухани был снят, и город начал возвращаться к нормальной жизни.

В первом квартале 2021 года ВВП Уханя вырос почти на 60%. Кроме того, город сообщил о двукратном росте внешней торговли.

Китай сильно пострадал от пандемии, но быстро взял ситуацию под контроль. Сейчас страна уверенно движется вперед и помогает восстанавливать мировую экономику. ВВП КНР в первом квартале показал рекордный рост.

При этом китайцы не теряют бдительности. По данным Госкомитета по делам здравоохранения, по состоянию на 11 мая в Китае было введено более 343 миллионов доз вакцин против COVID-19. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что страна планирует привить от 70 до 80 процентов населения к середине следующего года.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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