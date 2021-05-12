На Апеннинах все больше граждан пытаются обвести государство вокруг пальца, чтобы воспользоваться выплатами, которые положены инвалидам и малоимущим. Этой тенденцией всерьез заинтересовались правоохранительные органы Италии. Получать пособия не брезгуют даже те категории итальянцев, у которых есть внушительные доходы, в том числе нелегальные.

Так, в мае 2020 года правоохранители обнаружили, что так называемый гражданский доход (государственное пособие для малоимущих), максимальный размер которого может достигать 780 евро в месяц, получал 101 видный член влиятельной мафиозной группировки "Ндрангета", действующей в провинции Реджо-ди-Калабрия.

В последнее время в Италии расплодилось огромное количество лжеинвалидов. Пенсию по инвалидности выплачивают работникам по найму и самозанятым лицам, страдающим физическими или психическими заболеваниями, которые делали социальные взносы в течение пяти лет. Наличие болезни должно быть подтверждено справкой, указывающей на то, что данное лицо является нетрудоспособным. Как показывает практика, мошенники находят способы, чтобы сфабриковать подобные документы. Показательным стало расследование Фингвардии под кодовым названием "фальшивые слепые", в рамках которого правоохранители проверяли всех получателей пособия по инвалидности по зрению, сопоставляя их медицинские документы и данные о выплатах. В частности, благодаря операции им удалось вывести на чистую воду 67-летнего жителя Кротоне, который на протяжении 10 лет получал пенсию по инвалидности из-за "абсолютной слепоты", но при этом продолжал передвигаться за рулем автомобиля.