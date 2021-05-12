Мезенцев и Семашко возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и Посол Беларуси в России Владимир Семашко приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Работа по увековечиванию подвига народа не может быть забыта. Даже вопросы экономической интеграции, содержательная повестка отношений наших стран, которая сегодня становится все более глубокой, не может конкурировать с проблемами сохранения памяти и защиты исторической правды о подвиге советского народа, поделился с журналистами после церемонии Дмитрий Мезенцев.

"Забыть предков, отцов, биться только за вкусный стол, за хорошую машину, за отдых на море? Это жизнь? Или нужно жить, соразмеряя свои собственные шаги тому подвигу, который был совершен? Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, совершенно очевиден", - убежден Государственный секретарь.

"Сейчас мы выходим на выпуск ежегодника, посвященного наиболее редким экспонатам военно-исторических музеев Беларуси и России. Мы хотим на ряде площадок, прежде всего в приграничных областях России и Республики Беларусь, организовать масштабные молодежные дискуссии о том, что для нас значит Великая Победа. Не забывая о том, что сегодня, в нынешнее время, волнует молодежь", - рассказал Дмитрий Мезенцев о ближайших планах.

Общаясь с журналистами после церемонии возложения, Владимир Семашко отметил, что в последнее время, особенно за рубежом, много рассуждают о том, кто сделал основной вклад в победу над фашизмом. "Ответ простой: возьмите, сколько на алтарь Победы внесли те или иные народы: 27 миллионов советских людей отдали свои жизни для того, чтобы Победа в конце концов была за нами, чтобы эту коричневую чуму уничтожить", - констатировал Посол Беларуси в России.

В России и Беларуси сегодня есть понимание того, куда двигаться - и отдельными странами, и в рамках Союзного государства, отметил Владимир Семашко.

"Мы достаточно близки к тому, чтобы создать единую экономическую платформу. Из 28 дорожных карт 26 уже подписаны, есть надежда, что до конца года мы согласуем и подпишем новую программу, которая выведет сотрудничество наших стран на совершенно другой уровень", - сообщил посол, добавив, что последние дорожные карты должны быть подписаны "осенью, в сентябре-октябре".

Подписанию предстоит огромная работа, заметил Владимир Семашко.

"Дорожная карта - это план действий по направлениям: единая промышленная политика, единая аграрная политика, единый рынок нефти и газа. Под каждое из этих направлений надо подвести законодательную базу - внутрибелорусскую, внутрироссийскую, и межправительственные соглашения. Обычно это занимает минимум полгода. Самая сложная задача, пожалуй, это унификация налогового и таможенного законодательств. Предполагается, что на это уйдет минимум два-два с половиной года", - предположил посол.

"Есть шанс, что что-то мы успеем уже в этом году", - обнадежил журналистов Владимир Семашко.