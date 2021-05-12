МИД: РФ давно предлагает США идеи для контактов по информбезопасности

Москва уже долгое время предлагает Вашингтону конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов в области международной информационной безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Двадцать пятого сентября 2020 года было опубликовано заявление президента РФ Владимира Путина, в котором содержался целый комплекс предложений по возвращению к эффективному взаимодействию Москвы и Вашингтона на данном направлении... Однако до сих пор реакции на наше предложение из-за океана не последовало - ни от предыдущей администрации, ни от нынешней", - цитирует Сыромолотова РИА Новости.

По его словам, Москва предложила американской стороне восстановить профильные диалоговые форматы и каналы обмена информацией, заключить двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, а также наладить обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга.