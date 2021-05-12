МИД РФ озвучил позицию России по Договору по открытому небу

Москва не захлопывает дверь переговоров по участию в Договоре по открытому небу (ДОН), все еще есть шанс на его сохранение. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"То, что называется "последний звонок" в театре или final call в аэропорту, - это мой призыв американцам и их союзникам. Пока еще есть некоторое время для того, чтобы пересмотреть разрушительную позицию, связанную с выходом США из этого договора", - заявил дипломат.

Он также добавил, что если РФ получит "ясный, четкий политический сигнал того, что решение принято о возвращении Вашингтона в договор", то в запущенные российские процедуры выхода из соглашения могут внести корректировки.

Однако, по мнению Рябкова, надеяться на то, что США передумают, нет оснований. И все же Москва будет "бороться за живучесть ДОН до последнего", сказал он. Дипломат также подчеркнул, что Россия сделала все, чтобы сохранить соглашение.

"В нынешнем виде, после выхода из него США он утратил внутреннюю сбалансированность, он не может быть просто сохранен и мы не можем просто делать вид, что ничего не произошло... Но дверь мы не захлопнули, она еще приоткрыта", - сказал он.

Если же Вашингтон в очередной раз упустит шанс воспользоваться этим и вернуться в договор, то это в покажет только, что его отнюдь не заботит европейская безопасность и руководствуется он "мотивами оказания давления или попыток давления на Россию, которые эффекта не принесут, искомого американцами", пояснил дипломат.