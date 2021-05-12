МИД РФ рассказал о предложении Москвы по ключам шифрования от приложений

Зарубежные партнеры в целом позитивно восприняли предложение России по созданию универсальной системы депонирования ключей шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа правоохранителей к данным. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"В этом контексте хотел бы обратить внимание на контртеррористическую инициативу ФСБ России по созданию универсальной системы доверенного хранения (депонирования - прим. "РГ") ключей шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа правоохранительных органов к зашифрованной информации. Не буду углубляться в детали. Скажу только, что это предложение в целом воспринято позитивно зарубежными партнерами", - цитирует дипломата РИА Новости.

Он также добавил, что сегодня в соцсетях существуют серьезные риски распространения информации, которая восхваляет насилие и терроризм, а также направлена на радикализацию населения. По словам Сыромолотова, уже не раз подобные инструменты использовались для воздействия на отдельные социальные группы - прежде всего молодежь - и дестабилизации обстановки в странах и регионах мира.