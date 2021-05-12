МИД РФ: Россия следит за ситуацией с безопасностью авиасообщения с Египтом

Египет уже принял все необходимые меры для минимизации эпидемиологических рисков, однако Москва продолжит держать на контроле и вопрос безопасности авиаперелетов в эту страну. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Он отметил, что возобновление чартерных перелетов стало возможным благодаря тому, что были приняты меры по повышению уровня безопасности в аэропортах городов Шарм-эш-Шейха и Хургады.

"Наши эксперты неоднократно посещали упомянутые воздушные гавани и инспектировали имеющиеся в них механизмы контроля и работу персонала", - заявил Сыромолотов в интервью РИА Новости.

Россия продолжит держать вопрос на контроле, так как безопасность россиян является безусловным приоритетом, подчеркнул замглавы МИД.

Напомним, авиасообщение между РФ и египетскими курортами было приостановлено в 2015 году после крушения авиалайнера над Синайским полуостровом. Тогда все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли.